Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно - 24.11.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно
Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно - 24.11.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник утром не показывают единой динамики на фоне сдержанного отношения инвесторов к... | 24.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-24T08:12+0300
2025-11-24T08:15+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/82803/08/828030878_0:299:4079:2593_1920x0_80_0_0_eadf2618eec47cd44cf825ffcd0c35fd.jpg
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник утром не показывают единой динамики на фоне сдержанного отношения инвесторов к риску в условиях продолжающейся волатильности на рынках, в Японии торги не проводятся в связи с выходным днем, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. На 7.50 мск индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite опускался на 0,34%, до 3 821,68 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,16%, до 2 366,51 пункта, гонконгский Hang Seng Index рос на 1,26%, до 25 538 пунктов, австралийский S&amp;P/ASX 200 - на 1,14%, до 8 512,7 пункта, южнокорейский KOSPI снижался на 0,02%, до 3 852,54 пункта. В Японии торги не проводятся в связи с праздничным днем. По итогам пятницы японский Nikkei 225 снизился на 2,4%, до 48 625,88 пункта. Аналитики оценивают ситуацию на мировых рынках в начале недели. "Принимая во внимание изменения, которые мы видели на предыдущей неделе, и потенциальную волатильность в ближайшие дни, инвесторы по понятным причинам не решаются вернуться к позитивным настроениям к риску", - прокомментировал агентству Блумберг главный аналитик AT Global Markets Australia Ник Твидейл (Nick Twidale).
08:12 24.11.2025 (обновлено: 08:15 24.11.2025)
 
Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно

Биржи АТР торгуются разнонаправленно, в Японии торги не проводятся

© AFP / Toru YamanakaТабло Токийской фондовой биржи
Табло Токийской фондовой биржи - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
Табло Токийской фондовой биржи. Архивное фото
© AFP / Toru Yamanaka
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник утром не показывают единой динамики на фоне сдержанного отношения инвесторов к риску в условиях продолжающейся волатильности на рынках, в Японии торги не проводятся в связи с выходным днем, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
На 7.50 мск индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite опускался на 0,34%, до 3 821,68 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,16%, до 2 366,51 пункта, гонконгский Hang Seng Index рос на 1,26%, до 25 538 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,14%, до 8 512,7 пункта, южнокорейский KOSPI снижался на 0,02%, до 3 852,54 пункта.
В Японии торги не проводятся в связи с праздничным днем. По итогам пятницы японский Nikkei 225 снизился на 2,4%, до 48 625,88 пункта.
Аналитики оценивают ситуацию на мировых рынках в начале недели. "Принимая во внимание изменения, которые мы видели на предыдущей неделе, и потенциальную волатильность в ближайшие дни, инвесторы по понятным причинам не решаются вернуться к позитивным настроениям к риску", - прокомментировал агентству Блумберг главный аналитик AT Global Markets Australia Ник Твидейл (Nick Twidale).
 
