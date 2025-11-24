https://1prime.ru/20251124/atr--864854421.html

Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно

Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно - 24.11.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник утром не показывают единой динамики на фоне сдержанного отношения инвесторов к... | 24.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-24T08:12+0300

2025-11-24T08:12+0300

2025-11-24T08:15+0300

рынок

торги

индексы

япония

азиатско-тихоокеанский регион

shenzhen composite

hang seng index

kospi

экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/82803/08/828030878_0:299:4079:2593_1920x0_80_0_0_eadf2618eec47cd44cf825ffcd0c35fd.jpg

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник утром не показывают единой динамики на фоне сдержанного отношения инвесторов к риску в условиях продолжающейся волатильности на рынках, в Японии торги не проводятся в связи с выходным днем, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. На 7.50 мск индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite опускался на 0,34%, до 3 821,68 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,16%, до 2 366,51 пункта, гонконгский Hang Seng Index рос на 1,26%, до 25 538 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,14%, до 8 512,7 пункта, южнокорейский KOSPI снижался на 0,02%, до 3 852,54 пункта. В Японии торги не проводятся в связи с праздничным днем. По итогам пятницы японский Nikkei 225 снизился на 2,4%, до 48 625,88 пункта. Аналитики оценивают ситуацию на мировых рынках в начале недели. "Принимая во внимание изменения, которые мы видели на предыдущей неделе, и потенциальную волатильность в ближайшие дни, инвесторы по понятным причинам не решаются вернуться к позитивным настроениям к риску", - прокомментировал агентству Блумберг главный аналитик AT Global Markets Australia Ник Твидейл (Nick Twidale).

япония

азиатско-тихоокеанский регион

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, индексы, япония, азиатско-тихоокеанский регион, shenzhen composite, hang seng index, kospi