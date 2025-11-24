https://1prime.ru/20251124/atr--864862480.html

Фондовые индексы АТР в понедельник в основном выросли

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно увеличились вслед за США, свидетельствуют данные. Индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite вырос на 0,05%, до 3 836,77 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,87%, до 2 390,98 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,97%, до 25 716,5 пункта. Южнокорейский индекс KOSPI уменьшился на 0,19%, до 3 846,06 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - поднялся на 1,29%, до 8 525,1 пункта. В Японии торги не проводились в понедельник в связи с праздничным днем. По итогам пятницы японский Nikkei 225 снизился на 2,4%, до 48 625,88 пункта. Поддержала торги в Азии позитивная динамика из США. В пятницу основные фондовые индексы Уолл-стрит показали рост в среднем на 1%, в том числе технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские рынки, поднялся на 0,88%.

