https://1prime.ru/20251124/babakov-864871194.html

В ГД назвали цель функционирования российской экономики

В ГД назвали цель функционирования российской экономики - 24.11.2025, ПРАЙМ

В ГД назвали цель функционирования российской экономики

Целью функционирования экономики РФ должна быть социальная сфера, заявил вице-спикер Госдумы Александр Бабаков. | 24.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-24T14:33+0300

2025-11-24T14:33+0300

2025-11-24T14:33+0300

экономика

россия

рф

москва

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/84016/89/840168961_0:102:3279:1946_1920x0_80_0_0_66fc9d887ae74ce8ae316bfad5dd89ab.jpg

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Целью функционирования экономики РФ должна быть социальная сфера, заявил вице-спикер Госдумы Александр Бабаков. Межфракционная конференция "Приоритеты социально-экономического развития России" проходит в понедельник в Москве. "Целью нашего функционирования жизни и функционирования нашей экономики должна быть социальная сфера", - сказал он на пленарном заседании Межфракционной конференции. Депутат добавил, что сегодня социальная сфера выходит на первый план. Он также предложил рассматривать данное мероприятие как призыв к диалогу всех заинтересованных в формировании суверенной России, прежде всего в экономической сфере.

https://1prime.ru/20251120/gosduma-864750978.html

рф

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, москва, госдума