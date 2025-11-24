Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ГД назвали цель функционирования российской экономики - 24.11.2025
В ГД назвали цель функционирования российской экономики
2025-11-24T14:33+0300
2025-11-24T14:33+0300
экономика
россия
рф
москва
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/89/840168961_0:102:3279:1946_1920x0_80_0_0_66fc9d887ae74ce8ae316bfad5dd89ab.jpg
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Целью функционирования экономики РФ должна быть социальная сфера, заявил вице-спикер Госдумы Александр Бабаков. Межфракционная конференция "Приоритеты социально-экономического развития России" проходит в понедельник в Москве. "Целью нашего функционирования жизни и функционирования нашей экономики должна быть социальная сфера", - сказал он на пленарном заседании Межфракционной конференции. Депутат добавил, что сегодня социальная сфера выходит на первый план. Он также предложил рассматривать данное мероприятие как призыв к диалогу всех заинтересованных в формировании суверенной России, прежде всего в экономической сфере.
рф
москва
Новости
россия, рф, москва, госдума
Экономика, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, Госдума
14:33 24.11.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
Госдума. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Целью функционирования экономики РФ должна быть социальная сфера, заявил вице-спикер Госдумы Александр Бабаков.
Межфракционная конференция "Приоритеты социально-экономического развития России" проходит в понедельник в Москве.
"Целью нашего функционирования жизни и функционирования нашей экономики должна быть социальная сфера", - сказал он на пленарном заседании Межфракционной конференции.
Депутат добавил, что сегодня социальная сфера выходит на первый план.
Он также предложил рассматривать данное мероприятие как призыв к диалогу всех заинтересованных в формировании суверенной России, прежде всего в экономической сфере.
ЭкономикаРОССИЯРФМОСКВАГосдума
 
 
