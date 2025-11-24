В ГД назвали цель функционирования российской экономики

https://1prime.ru/20251124/babakov-864871194.html
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Целью функционирования экономики РФ должна быть социальная сфера, заявил вице-спикер Госдумы Александр Бабаков. Межфракционная конференция "Приоритеты социально-экономического развития России" проходит в понедельник в Москве. "Целью нашего функционирования жизни и функционирования нашей экономики должна быть социальная сфера", - сказал он на пленарном заседании Межфракционной конференции. Депутат добавил, что сегодня социальная сфера выходит на первый план. Он также предложил рассматривать данное мероприятие как призыв к диалогу всех заинтересованных в формировании суверенной России, прежде всего в экономической сфере.
