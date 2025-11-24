https://1prime.ru/20251124/birzha--864860186.html
Московская биржа проводит дискретный аукцион по акциям SFI
Московская биржа проводит дискретный аукцион по акциям SFI - 24.11.2025, ПРАЙМ
Московская биржа проводит дискретный аукцион по акциям SFI
Московская биржа проводит дискретный аукцион по акциям инвестиционного холдинга SFI (тикер SFIN) после роста их стоимости более чем на 20%, следует из сообщения | 24.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-24T10:40+0300
2025-11-24T10:40+0300
2025-11-24T10:40+0300
экономика
рынок
торги
sfi
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/83437/47/834374731_0:281:2666:1781_1920x0_80_0_0_73783303bf8fa9d20fb25d0415236c97.jpg
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Московская биржа проводит дискретный аукцион по акциям инвестиционного холдинга SFI (тикер SFIN) после роста их стоимости более чем на 20%, следует из сообщения торговой площадки. "SFIN... По состоянию на 10:09:00 текущая цена составила 1 801,2 рубля (Отклонение – 31,05%). Произошло повышение на 20,00% и более в течение 5 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (1 374,4 рубля). В Режиме основных торгов T+ будет проводиться дискретный аукцион (ДА) с 10:13:00", - говорится в сообщении. К 10.12 мск акции SFI росли на 15,37%, до 1 744,2 рубля за бумагу. Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов намечено на 10.43 мск. Дискретный аукцион применяется при отклонении текущей цены акции от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение 10 минут (5 минут по бумагам, не входящим в базу расчета индекса Мосбиржи). Сессия дискретных аукционов состоит из трех аукционов по 10 минут. По истечении 30 минут с начала аукциона торги возобновляются в обычном режиме. В течение торгового дня по одной бумаге может проводиться не более двух дискретных аукционов (для бумаг, не входящих в состав индекса Мосбиржи, количество не ограничено).
https://1prime.ru/20251124/rynok-864854270.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83437/47/834374731_0:31:2666:2031_1920x0_80_0_0_26f0752c3f8ae4c4b86cc9048fdace92.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, sfi, мосбиржа
Экономика, Рынок, Торги, SFI, Мосбиржа
Московская биржа проводит дискретный аукцион по акциям SFI
Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям SFI после роста на 20 процентов
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Московская биржа проводит дискретный аукцион по акциям инвестиционного холдинга SFI (тикер SFIN) после роста их стоимости более чем на 20%, следует из сообщения торговой площадки.
"SFIN... По состоянию на 10:09:00 текущая цена составила 1 801,2 рубля (Отклонение – 31,05%). Произошло повышение на 20,00% и более в течение 5 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (1 374,4 рубля). В Режиме основных торгов T+ будет проводиться дискретный аукцион (ДА) с 10:13:00", - говорится в сообщении.
К 10.12 мск акции SFI
росли на 15,37%, до 1 744,2 рубля за бумагу.
Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов намечено на 10.43 мск.
Дискретный аукцион применяется при отклонении текущей цены акции от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение 10 минут (5 минут по бумагам, не входящим в базу расчета индекса Мосбиржи
). Сессия дискретных аукционов состоит из трех аукционов по 10 минут. По истечении 30 минут с начала аукциона торги возобновляются в обычном режиме.
В течение торгового дня по одной бумаге может проводиться не более двух дискретных аукционов (для бумаг, не входящих в состав индекса Мосбиржи, количество не ограничено).
Российский рынок акций в начале дня показывает рост