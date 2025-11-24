https://1prime.ru/20251124/birzha--864860186.html

Московская биржа проводит дискретный аукцион по акциям SFI

2025-11-24T10:40+0300

экономика

рынок

торги

sfi

мосбиржа

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Московская биржа проводит дискретный аукцион по акциям инвестиционного холдинга SFI (тикер SFIN) после роста их стоимости более чем на 20%, следует из сообщения торговой площадки. "SFIN... По состоянию на 10:09:00 текущая цена составила 1 801,2 рубля (Отклонение – 31,05%). Произошло повышение на 20,00% и более в течение 5 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (1 374,4 рубля). В Режиме основных торгов T+ будет проводиться дискретный аукцион (ДА) с 10:13:00", - говорится в сообщении. К 10.12 мск акции SFI росли на 15,37%, до 1 744,2 рубля за бумагу. Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов намечено на 10.43 мск. Дискретный аукцион применяется при отклонении текущей цены акции от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение 10 минут (5 минут по бумагам, не входящим в базу расчета индекса Мосбиржи). Сессия дискретных аукционов состоит из трех аукционов по 10 минут. По истечении 30 минут с начала аукциона торги возобновляются в обычном режиме. В течение торгового дня по одной бумаге может проводиться не более двух дискретных аукционов (для бумаг, не входящих в состав индекса Мосбиржи, количество не ограничено).

рынок, торги, sfi, мосбиржа