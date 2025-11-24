https://1prime.ru/20251124/biznes-864853440.html

Бизнес России и Китая выступил за упрощение процедур торговли

2025-11-24T07:25+0300

СИАНЬ (Китай), 24 ноя – ПРАЙМ. Участники VI Российско-Китайского форума предпринимателей выступили в понедельник с инициативой упрощения процедур торговли и создания новых импульсов для развития различных отраслей, передает корреспондент РИА Новости. Инициатива была представлена на форуме, проходящем 23-25 ноября в китайском городе Сиань. "Создание новых импульсов для развития отраслей. Мы сосредоточим усилия на таких традиционных областях, как современное сельское хозяйство, инфраструктурное строительство, трансграничная электронная коммерция, а также на цифровой экономике, стимулировании инновационной активности и продвижении устойчивого развития", - говорится в тексте инициативы. Компании двух стран также выступили за расширение новых горизонтов сотрудничества и упрощение процедур торговли. "Мы будем активно содействовать гармонизации правил и стандартов и облегчению условий торговли, оптимизировать трансграничное обслуживание в таких сферах, как коммерческое право и финансы, укреплять координацию между логистическими узлами, чтобы снижать издержки и повышать эффективность трансграничной деятельности предприятий", - говорится в документе. Бизнес России и Китая также настаивает на укреплении принципа верховенства права на рынке, заявляя о готовности прикладывать усилия для создания справедливой, прозрачной и предсказуемой деловой среды, защиты прав на интеллектуальную собственность и правовое сотрудничество, обеспечения взаимного рыночного доступа и защиты прав предприятий и граждан. "Мы призываем предприятия обеих стран руководствоваться этими принципами, совместно открывая новую главу сотрудничества и внося больший вклад в содействие общему развитию и процветанию глобальной экономики", - подчеркнули участники форума. VI Российско-Китайский форум предпринимателей проходит в китайском городе Сиань 23-25 ноября, темой форума этого года стали "Новые возможности для российско-китайского сотрудничества". Мероприятие, в котором принимают участие коло пятисот представителей деловых кругов и органов государственной власти, организовано Российско-Китайским Комитетом дружбы, мира и развития (РККДМР) при поддержке Народного правительства провинции Шэньси.

