Бизнес России и Китая выступил за упрощение процедур торговли - 24.11.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251124/biznes-864853440.html
Бизнес России и Китая выступил за упрощение процедур торговли
2025-11-24T07:25+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864853440.jpg?1763958312
СИАНЬ (Китай), 24 ноя – ПРАЙМ. Участники VI Российско-Китайского форума предпринимателей выступили в понедельник с инициативой упрощения процедур торговли и создания новых импульсов для развития различных отраслей, передает корреспондент РИА Новости. Инициатива была представлена на форуме, проходящем 23-25 ноября в китайском городе Сиань. "Создание новых импульсов для развития отраслей. Мы сосредоточим усилия на таких традиционных областях, как современное сельское хозяйство, инфраструктурное строительство, трансграничная электронная коммерция, а также на цифровой экономике, стимулировании инновационной активности и продвижении устойчивого развития", - говорится в тексте инициативы. Компании двух стран также выступили за расширение новых горизонтов сотрудничества и упрощение процедур торговли. "Мы будем активно содействовать гармонизации правил и стандартов и облегчению условий торговли, оптимизировать трансграничное обслуживание в таких сферах, как коммерческое право и финансы, укреплять координацию между логистическими узлами, чтобы снижать издержки и повышать эффективность трансграничной деятельности предприятий", - говорится в документе. Бизнес России и Китая также настаивает на укреплении принципа верховенства права на рынке, заявляя о готовности прикладывать усилия для создания справедливой, прозрачной и предсказуемой деловой среды, защиты прав на интеллектуальную собственность и правовое сотрудничество, обеспечения взаимного рыночного доступа и защиты прав предприятий и граждан. "Мы призываем предприятия обеих стран руководствоваться этими принципами, совместно открывая новую главу сотрудничества и внося больший вклад в содействие общему развитию и процветанию глобальной экономики", - подчеркнули участники форума. VI Российско-Китайский форум предпринимателей проходит в китайском городе Сиань 23-25 ноября, темой форума этого года стали "Новые возможности для российско-китайского сотрудничества". Мероприятие, в котором принимают участие коло пятисот представителей деловых кругов и органов государственной власти, организовано Российско-Китайским Комитетом дружбы, мира и развития (РККДМР) при поддержке Народного правительства провинции Шэньси.
07:25 24.11.2025
 
СИАНЬ (Китай), 24 ноя – ПРАЙМ. Участники VI Российско-Китайского форума предпринимателей выступили в понедельник с инициативой упрощения процедур торговли и создания новых импульсов для развития различных отраслей, передает корреспондент РИА Новости.
Инициатива была представлена на форуме, проходящем 23-25 ноября в китайском городе Сиань.
"Создание новых импульсов для развития отраслей. Мы сосредоточим усилия на таких традиционных областях, как современное сельское хозяйство, инфраструктурное строительство, трансграничная электронная коммерция, а также на цифровой экономике, стимулировании инновационной активности и продвижении устойчивого развития", - говорится в тексте инициативы.
Компании двух стран также выступили за расширение новых горизонтов сотрудничества и упрощение процедур торговли.
"Мы будем активно содействовать гармонизации правил и стандартов и облегчению условий торговли, оптимизировать трансграничное обслуживание в таких сферах, как коммерческое право и финансы, укреплять координацию между логистическими узлами, чтобы снижать издержки и повышать эффективность трансграничной деятельности предприятий", - говорится в документе.
Бизнес России и Китая также настаивает на укреплении принципа верховенства права на рынке, заявляя о готовности прикладывать усилия для создания справедливой, прозрачной и предсказуемой деловой среды, защиты прав на интеллектуальную собственность и правовое сотрудничество, обеспечения взаимного рыночного доступа и защиты прав предприятий и граждан.
"Мы призываем предприятия обеих стран руководствоваться этими принципами, совместно открывая новую главу сотрудничества и внося больший вклад в содействие общему развитию и процветанию глобальной экономики", - подчеркнули участники форума.
VI Российско-Китайский форум предпринимателей проходит в китайском городе Сиань 23-25 ноября, темой форума этого года стали "Новые возможности для российско-китайского сотрудничества". Мероприятие, в котором принимают участие коло пятисот представителей деловых кругов и органов государственной власти, организовано Российско-Китайским Комитетом дружбы, мира и развития (РККДМР) при поддержке Народного правительства провинции Шэньси.
 
