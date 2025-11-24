Бизнесмен из Латвии попросил убежища в России, пишут СМИ
Александр Гордеев, как пояснили его адвокаты, переехал на ПМЖ в Россию в 2020 году с намерением получить гражданство РФ
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Основатель логистической компании Overseas Baltic Александр Гордеев, задержанный в конце октября в Санкт-Петербурге по линии Интерпола, обратился к Генеральной прокуратуре России с просьбой не выдавать его Литве, сообщает "Коммерсантъ".
"Находящийся в розыске литовскими властями основатель морского перевозчика Overseas Baltic попросил убежища в России", — говорится в публикации.
По информации издания, бизнесмен утверждает, что стал жертвой "рейдерского захвата", а инициатива его преследования связана с давним корпоративным спором.
Сообщается, что Александр Гордеев, находящийся в международном розыске, был задержан сотрудниками Национального центрального бюро Интерпола МВД России (НЦБ) 31 октября и помещен в следственный изолятор №1 "Кресты". По версии литовских властей, в период с 2014 по 2019 год, будучи руководителем и акционером Overseas Baltic, Гордеев незаконно вывел финансы компании в начале ее процедуры банкротства, похитив более миллиона евро. В начале марта 2022 года суд в Клайпеде заочно постановил арестовать предпринимателя, который на тот момент уже несколько лет проживал в Санкт-Петербурге.