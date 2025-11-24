Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бизнесмен из Латвии попросил убежища в России, пишут СМИ - 24.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251124/biznesmen-864893614.html
Бизнесмен из Латвии попросил убежища в России, пишут СМИ
Бизнесмен из Латвии попросил убежища в России, пишут СМИ - 24.11.2025, ПРАЙМ
Бизнесмен из Латвии попросил убежища в России, пишут СМИ
Основатель логистической компании Overseas Baltic Александр Гордеев, задержанный в конце октября в Санкт-Петербурге по линии Интерпола, обратился к Генеральной... | 24.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-24T22:56+0300
2025-11-24T22:56+0300
россия
санкт-петербург
латвия
литва
интерпол
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/18/864892890_0:26:555:338_1920x0_80_0_0_d6e54d47ca5a4fa9b54607d4c6d0a862.jpg
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Основатель логистической компании Overseas Baltic Александр Гордеев, задержанный в конце октября в Санкт-Петербурге по линии Интерпола, обратился к Генеральной прокуратуре России с просьбой не выдавать его Литве, сообщает "Коммерсантъ". "Находящийся в розыске литовскими властями основатель морского перевозчика Overseas Baltic попросил убежища в России", — говорится в публикации.По информации издания, бизнесмен утверждает, что стал жертвой "рейдерского захвата", а инициатива его преследования связана с давним корпоративным спором. Сообщается, что Александр Гордеев, находящийся в международном розыске, был задержан сотрудниками Национального центрального бюро Интерпола МВД России (НЦБ) 31 октября и помещен в следственный изолятор №1 "Кресты". По версии литовских властей, в период с 2014 по 2019 год, будучи руководителем и акционером Overseas Baltic, Гордеев незаконно вывел финансы компании в начале ее процедуры банкротства, похитив более миллиона евро. В начале марта 2022 года суд в Клайпеде заочно постановил арестовать предпринимателя, который на тот момент уже несколько лет проживал в Санкт-Петербурге.
https://1prime.ru/20251105/putin-864264450.html
https://1prime.ru/20251013/odessa-863475537.html
санкт-петербург
латвия
литва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/18/864892890_0:0:555:417_1920x0_80_0_0_1eb8b87bcb86dd8d75548d7b1d9ba54e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, санкт-петербург, латвия, литва, интерпол, мвд
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛАТВИЯ, ЛИТВА, Интерпол, МВД
22:56 24.11.2025
 
Бизнесмен из Латвии попросил убежища в России, пишут СМИ

Ъ: задержанный в Петербурге бизнесмен из Латвии попросил убежища в России

© ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской областиАлександр Гордеев, как пояснили его адвокаты, переехал на ПМЖ в Россию в 2020 году с намерением получить гражданство РФ
Александр Гордеев, как пояснили его адвокаты, переехал на ПМЖ в Россию в 2020 году с намерением получить гражданство РФ
Александр Гордеев, как пояснили его адвокаты, переехал на ПМЖ в Россию в 2020 году с намерением получить гражданство РФ
© ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Основатель логистической компании Overseas Baltic Александр Гордеев, задержанный в конце октября в Санкт-Петербурге по линии Интерпола, обратился к Генеральной прокуратуре России с просьбой не выдавать его Литве, сообщает "Коммерсантъ".
"Находящийся в розыске литовскими властями основатель морского перевозчика Overseas Baltic попросил убежища в России", — говорится в публикации.
Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
Путин подписал указ о временном порядке приема в гражданство
5 ноября, 20:29
По информации издания, бизнесмен утверждает, что стал жертвой "рейдерского захвата", а инициатива его преследования связана с давним корпоративным спором.
Сообщается, что Александр Гордеев, находящийся в международном розыске, был задержан сотрудниками Национального центрального бюро Интерпола МВД России (НЦБ) 31 октября и помещен в следственный изолятор №1 "Кресты". По версии литовских властей, в период с 2014 по 2019 год, будучи руководителем и акционером Overseas Baltic, Гордеев незаконно вывел финансы компании в начале ее процедуры банкротства, похитив более миллиона евро. В начале марта 2022 года суд в Клайпеде заочно постановил арестовать предпринимателя, который на тот момент уже несколько лет проживал в Санкт-Петербурге.
Вид на одесский порт - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2025
Мэр Одессы прокомментировал слухи о своем российском гражданстве
13 октября, 23:18
 
РОССИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГЛАТВИЯЛИТВАИнтерполМВД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала