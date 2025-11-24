Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Британии раскрыли планы "вторжения" в Россию - 24.11.2025
В Британии раскрыли планы "вторжения" в Россию
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Значительное число граждан Великобритании выбирают переезд в Россию по "визе общих ценностей", не соглашаясь с политическим курсом своей родной страны, пишет Daily Star."Сотни британцев, негодующих из-за чрезмерной приверженности своей страны воук-идеологии и практике, стремятся переехать в Россию", — пишет автор статьи.Он также отметил, что, помимо британцев, множество разочарованных жителей Запада подают заявки на переезд в Россию, используя эту специализированную визу, введенную московскими властями. Филипп Хатчинсон из компании Moscow Connect, занимающейся поддержкой иностранцев в процессе переезда, сообщил изданию, что каждую неделю из Великобритании поступает от 50 до 80 запросов. "Огромное количество людей недовольны путем, по которому следует страна. Налоги постоянно повышаются, и все эти средства мы отправляем Украине", — подчеркнул Хатчинсон.Еще в сентябре газета Financial Times подчеркнула, что многие жители Запада переезжают в Россию, стремясь к традиционным ценностям и не поддерживая взгляды, популярные в их странах. Россия в прошлом году инициировала программу выдачи виз иностранцам, разделяющим ее ценности, и по информации российских официальных лиц, переданной Financial Times, ежемесячно до 150 человек подают заявки на эту визу. Как заявила депутата ГД Мария Бутина в интервью газете, большинством претендентов на визу оказываются граждане Германии, Франции и США.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
18:12 24.11.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Значительное число граждан Великобритании выбирают переезд в Россию по "визе общих ценностей", не соглашаясь с политическим курсом своей родной страны, пишет Daily Star.
"Сотни британцев, негодующих из-за чрезмерной приверженности своей страны воук-идеологии и практике, стремятся переехать в Россию", — пишет автор статьи.

Термин "воук-идеология" используется для обозначения широкого спектра левых и либеральных взглядов, связанных с борьбой с дискриминацией и поддержкой меньшинств

Он также отметил, что, помимо британцев, множество разочарованных жителей Запада подают заявки на переезд в Россию, используя эту специализированную визу, введенную московскими властями.
Филипп Хатчинсон из компании Moscow Connect, занимающейся поддержкой иностранцев в процессе переезда, сообщил изданию, что каждую неделю из Великобритании поступает от 50 до 80 запросов.
"Огромное количество людей недовольны путем, по которому следует страна. Налоги постоянно повышаются, и все эти средства мы отправляем Украине", — подчеркнул Хатчинсон.
Еще в сентябре газета Financial Times подчеркнула, что многие жители Запада переезжают в Россию, стремясь к традиционным ценностям и не поддерживая взгляды, популярные в их странах.
Россия в прошлом году инициировала программу выдачи виз иностранцам, разделяющим ее ценности, и по информации российских официальных лиц, переданной Financial Times, ежемесячно до 150 человек подают заявки на эту визу. Как заявила депутата ГД Мария Бутина в интервью газете, большинством претендентов на визу оказываются граждане Германии, Франции и США.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
