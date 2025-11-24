https://1prime.ru/20251124/britaniya-864886976.html

В Британии раскрыли планы "вторжения" в Россию

россия

великобритания

запад

германия

financial times

МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Значительное число граждан Великобритании выбирают переезд в Россию по "визе общих ценностей", не соглашаясь с политическим курсом своей родной страны, пишет Daily Star."Сотни британцев, негодующих из-за чрезмерной приверженности своей страны воук-идеологии и практике, стремятся переехать в Россию", — пишет автор статьи.Он также отметил, что, помимо британцев, множество разочарованных жителей Запада подают заявки на переезд в Россию, используя эту специализированную визу, введенную московскими властями. Филипп Хатчинсон из компании Moscow Connect, занимающейся поддержкой иностранцев в процессе переезда, сообщил изданию, что каждую неделю из Великобритании поступает от 50 до 80 запросов. "Огромное количество людей недовольны путем, по которому следует страна. Налоги постоянно повышаются, и все эти средства мы отправляем Украине", — подчеркнул Хатчинсон.Еще в сентябре газета Financial Times подчеркнула, что многие жители Запада переезжают в Россию, стремясь к традиционным ценностям и не поддерживая взгляды, популярные в их странах. Россия в прошлом году инициировала программу выдачи виз иностранцам, разделяющим ее ценности, и по информации российских официальных лиц, переданной Financial Times, ежемесячно до 150 человек подают заявки на эту визу. Как заявила депутата ГД Мария Бутина в интервью газете, большинством претендентов на визу оказываются граждане Германии, Франции и США.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

