В Минвостокразвития рассказали о программе дальневосточной ипотеки
В Минвостокразвития рассказали о программе дальневосточной ипотеки - 24.11.2025, ПРАЙМ
В Минвостокразвития рассказали о программе дальневосточной ипотеки
Законопроект о распространении на вторичное жилье "дальневосточной" и "арктической" ипотеки представят в начале 2026 года, сообщил глава Минвостокразвития
2025-11-24T09:12+0300
2025-11-24T09:12+0300
2025-11-24T09:12+0300
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Законопроект о распространении на вторичное жилье "дальневосточной" и "арктической" ипотеки представят в начале 2026 года, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в беседе с "Российской газетой". "Там, где создаются новые предприятия, цены на квадратный метр очень высокие и не соответствуют качеству жилого фонда. И разумно смягчить для жителей эту нагрузку через механизм "дальневосточной" и "арктической" ипотеки. Мы прорабатываем такие правки в первом квартале 26-го года", - сообщил Чекунков. В начале ноября президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 декабря обеспечить внесение изменений в дальневосточную и арктическую ипотеку для распространения этих программ: на семьи, в которых третий или последующий ребенок родился после 1 января 2024 года, на вторичный рынок жилья в городах, в которых на отчетную дату не ведется строительство многоквартирных домов или количество строящихся многоквартирных домов не превышает двух единиц, на всех работников государственных или муниципальных образовательных организаций в ДФО и Арктике.
