В Минвостокразвития рассказали о строительстве атомных ледоколов - 24.11.2025, ПРАЙМ
В Минвостокразвития рассказали о строительстве атомных ледоколов
2025-11-24T17:37+0300
2025-11-24T17:37+0300
МОСКВА, 24 – ПРАЙМ. Четыре атомных ледокола будут построены в следующие пять лет в России, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. "В следующие пять лет будут построены еще четыре атомных ледокола, шесть морских терминалов, 42 судна аварийно-спасательного флота, три аварийно-спасательных центра, запущено семь спутников", - сообщил Чекунков в ходе круглого стола в Совете Федерации. Он отметил, что правительство РФ утвердило план развития Северного морского пути до 2035 года, согласно ему уже построено четыре ледокола, два спасательных судна, введен в эксплуатацию терминал "Утренний", в Мурманской области построен морской комплекс для перевалки сжиженного природного газа.
17:37 24.11.2025
 
В Минвостокразвития рассказали о строительстве атомных ледоколов

Чекунков: в ближайшие пять лет в России построят четыре атомных ледокола

© РИА Новости . Роман ДенисовАтомный ледокол "Арктика"
Атомный ледокол Арктика - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
Атомный ледокол "Арктика". Архивное фото
© РИА Новости . Роман Денисов
МОСКВА, 24 – ПРАЙМ. Четыре атомных ледокола будут построены в следующие пять лет в России, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
"В следующие пять лет будут построены еще четыре атомных ледокола, шесть морских терминалов, 42 судна аварийно-спасательного флота, три аварийно-спасательных центра, запущено семь спутников", - сообщил Чекунков в ходе круглого стола в Совете Федерации.
Он отметил, что правительство РФ утвердило план развития Северного морского пути до 2035 года, согласно ему уже построено четыре ледокола, два спасательных судна, введен в эксплуатацию терминал "Утренний", в Мурманской области построен морской комплекс для перевалки сжиженного природного газа.
Владивосток - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
В Минвостокразвития рассказали о программе дальневосточной ипотеки
09:12
 
РОССИЯ, РФ, Алексей Чекунков, Минвостокразвития, Совет Федерации
 
 
