https://1prime.ru/20251124/chekunkov-864884901.html

В Минвостокразвития рассказали о строительстве атомных ледоколов

В Минвостокразвития рассказали о строительстве атомных ледоколов - 24.11.2025, ПРАЙМ

В Минвостокразвития рассказали о строительстве атомных ледоколов

Четыре атомных ледокола будут построены в следующие пять лет в России, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. | 24.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-24T17:37+0300

2025-11-24T17:37+0300

2025-11-24T17:37+0300

россия

рф

алексей чекунков

минвостокразвития

совет федерации

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/18/864883985_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_88b6da6d878430dd2bbf728a3b9a3ee9.jpg

МОСКВА, 24 – ПРАЙМ. Четыре атомных ледокола будут построены в следующие пять лет в России, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. "В следующие пять лет будут построены еще четыре атомных ледокола, шесть морских терминалов, 42 судна аварийно-спасательного флота, три аварийно-спасательных центра, запущено семь спутников", - сообщил Чекунков в ходе круглого стола в Совете Федерации. Он отметил, что правительство РФ утвердило план развития Северного морского пути до 2035 года, согласно ему уже построено четыре ледокола, два спасательных судна, введен в эксплуатацию терминал "Утренний", в Мурманской области построен морской комплекс для перевалки сжиженного природного газа.

https://1prime.ru/20251124/chekunkov-864856821.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, алексей чекунков, минвостокразвития, совет федерации