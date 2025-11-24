https://1prime.ru/20251124/chekunkov-864884901.html
В Минвостокразвития рассказали о строительстве атомных ледоколов
В Минвостокразвития рассказали о строительстве атомных ледоколов - 24.11.2025, ПРАЙМ
В Минвостокразвития рассказали о строительстве атомных ледоколов
Четыре атомных ледокола будут построены в следующие пять лет в России, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
МОСКВА, 24 – ПРАЙМ. Четыре атомных ледокола будут построены в следующие пять лет в России, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. "В следующие пять лет будут построены еще четыре атомных ледокола, шесть морских терминалов, 42 судна аварийно-спасательного флота, три аварийно-спасательных центра, запущено семь спутников", - сообщил Чекунков в ходе круглого стола в Совете Федерации. Он отметил, что правительство РФ утвердило план развития Северного морского пути до 2035 года, согласно ему уже построено четыре ледокола, два спасательных судна, введен в эксплуатацию терминал "Утренний", в Мурманской области построен морской комплекс для перевалки сжиженного природного газа.
В Минвостокразвития рассказали о строительстве атомных ледоколов
