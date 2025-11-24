https://1prime.ru/20251124/chibis--864873417.html
Чибис рассказал о риске снижения грузопотока по Севморпути
Чибис рассказал о риске снижения грузопотока по Севморпути - 24.11.2025, ПРАЙМ
Чибис рассказал о риске снижения грузопотока по Севморпути
После 2035 года существует серьезный риск снижения грузопотока по Северному морскому пути из-за того, что существующие сейчас проекты и месторождения будут... | 24.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-24T14:58+0300
2025-11-24T14:58+0300
2025-11-24T14:58+0300
экономика
россия
рф
арктика
владимир путин
госсовет
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/18/864870194_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a72b193181ed48812a8b5ef2db04b6d0.jpg
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. После 2035 года существует серьезный риск снижения грузопотока по Северному морскому пути из-за того, что существующие сейчас проекты и месторождения будут выработаны, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Как отметил глава региона и председатель профильной комиссии Госсовета, за последнее время в Арктике достигнута очень серьёзная динамика и по количеству инвестпроектов на 35 триллионов рублей, и рекорд по Севморпути. Однако существуют определенные вызовы. "Вызов такой, что те проекты, которые сегодня реализуются, которые структурированы, по которым идёт работа, сопровождение, они обеспечивают рост грузопотока до 2035 года... После 2035 года существует серьёзный риск снижения грузопотока по Северному морскому пути. Потому что те проекты и те месторождения, которые сейчас в работе, они к этому моменту будут выработаны", - сказал Чибис. Он пояснил, что одна из ключевых задач, чтобы дальше двигаться и раскатывать Севморпуть, - это обеспечить его ресурсами.
https://1prime.ru/20251124/putin--864872643.html
рф
арктика
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/18/864870194_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_429c291af2d4fcf8289422b8cbfdd35e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, арктика, владимир путин, госсовет
Экономика, РОССИЯ, РФ, АРКТИКА, Владимир Путин, Госсовет
Чибис рассказал о риске снижения грузопотока по Севморпути
Чибис: после 2035 года есть риск снижения грузопотока по Севморпути
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. После 2035 года существует серьезный риск снижения грузопотока по Северному морскому пути из-за того, что существующие сейчас проекты и месторождения будут выработаны, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Как отметил глава региона и председатель профильной комиссии Госсовета
, за последнее время в Арктике
достигнута очень серьёзная динамика и по количеству инвестпроектов на 35 триллионов рублей, и рекорд по Севморпути. Однако существуют определенные вызовы.
"Вызов такой, что те проекты, которые сегодня реализуются, которые структурированы, по которым идёт работа, сопровождение, они обеспечивают рост грузопотока до 2035 года... После 2035 года существует серьёзный риск снижения грузопотока по Северному морскому пути. Потому что те проекты и те месторождения, которые сейчас в работе, они к этому моменту будут выработаны", - сказал Чибис.
Он пояснил, что одна из ключевых задач, чтобы дальше двигаться и раскатывать Севморпуть, - это обеспечить его ресурсами.
Путин и Чибис обсудили газификацию Мурманской области