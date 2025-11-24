https://1prime.ru/20251124/chibis--864873417.html

Чибис рассказал о риске снижения грузопотока по Севморпути

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. После 2035 года существует серьезный риск снижения грузопотока по Северному морскому пути из-за того, что существующие сейчас проекты и месторождения будут выработаны, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Как отметил глава региона и председатель профильной комиссии Госсовета, за последнее время в Арктике достигнута очень серьёзная динамика и по количеству инвестпроектов на 35 триллионов рублей, и рекорд по Севморпути. Однако существуют определенные вызовы. "Вызов такой, что те проекты, которые сегодня реализуются, которые структурированы, по которым идёт работа, сопровождение, они обеспечивают рост грузопотока до 2035 года... После 2035 года существует серьёзный риск снижения грузопотока по Северному морскому пути. Потому что те проекты и те месторождения, которые сейчас в работе, они к этому моменту будут выработаны", - сказал Чибис. Он пояснил, что одна из ключевых задач, чтобы дальше двигаться и раскатывать Севморпуть, - это обеспечить его ресурсами.

