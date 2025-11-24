Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чибис рассказал о риске снижения грузопотока по Севморпути - 24.11.2025, ПРАЙМ
Чибис рассказал о риске снижения грузопотока по Севморпути
2025-11-24T14:58+0300
2025-11-24T14:58+0300
экономика
россия
рф
арктика
владимир путин
госсовет
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. После 2035 года существует серьезный риск снижения грузопотока по Северному морскому пути из-за того, что существующие сейчас проекты и месторождения будут выработаны, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Как отметил глава региона и председатель профильной комиссии Госсовета, за последнее время в Арктике достигнута очень серьёзная динамика и по количеству инвестпроектов на 35 триллионов рублей, и рекорд по Севморпути. Однако существуют определенные вызовы. "Вызов такой, что те проекты, которые сегодня реализуются, которые структурированы, по которым идёт работа, сопровождение, они обеспечивают рост грузопотока до 2035 года... После 2035 года существует серьёзный риск снижения грузопотока по Северному морскому пути. Потому что те проекты и те месторождения, которые сейчас в работе, они к этому моменту будут выработаны", - сказал Чибис. Он пояснил, что одна из ключевых задач, чтобы дальше двигаться и раскатывать Севморпуть, - это обеспечить его ресурсами.
россия, рф, арктика, владимир путин, госсовет
Экономика, РОССИЯ, РФ, АРКТИКА, Владимир Путин, Госсовет
14:58 24.11.2025
 
Чибис рассказал о риске снижения грузопотока по Севморпути

Чибис: после 2035 года есть риск снижения грузопотока по Севморпути

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис во время встречи. 30 августа 2019
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис во время встречи. 30 августа 2019 - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. После 2035 года существует серьезный риск снижения грузопотока по Северному морскому пути из-за того, что существующие сейчас проекты и месторождения будут выработаны, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Как отметил глава региона и председатель профильной комиссии Госсовета, за последнее время в Арктике достигнута очень серьёзная динамика и по количеству инвестпроектов на 35 триллионов рублей, и рекорд по Севморпути. Однако существуют определенные вызовы.
"Вызов такой, что те проекты, которые сегодня реализуются, которые структурированы, по которым идёт работа, сопровождение, они обеспечивают рост грузопотока до 2035 года... После 2035 года существует серьёзный риск снижения грузопотока по Северному морскому пути. Потому что те проекты и те месторождения, которые сейчас в работе, они к этому моменту будут выработаны", - сказал Чибис.
Он пояснил, что одна из ключевых задач, чтобы дальше двигаться и раскатывать Севморпуть, - это обеспечить его ресурсами.
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
Путин и Чибис обсудили газификацию Мурманской области
Экономика РОССИЯ РФ АРКТИКА Владимир Путин Госсовет
 
 
