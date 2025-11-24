Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Более 700 детей не смогли попасть в школы в Новосибирской области - 24.11.2025
Более 700 детей не смогли попасть в школы в Новосибирской области
2025-11-24T07:22+0300
2025-11-24T07:22+0300
бизнес
общество
НОВОСИБИРСК, 24 ноя - ПРАЙМ. Более 700 детей в восьми районах Новосибирской области в понедельник утром не смогли попасть в школы из-за сильного снегопада, дорожники работают в авральном режиме. "Сегодня больше 700 детей не подвезены. Это восемь районов. Принимаем все меры, чтобы норматив минимальный сделать для проезда по дорогам. На содержание дорог регионального и межмуниципального значения выведена вся техника, работает в авральном режиме… а сутки отработало 478 единиц техники", - сказал замглавы областного минтранса Евгений Тюрин на оперативном совещании в облправительстве. В свою очередь, представитель областного минобразования уточнил, что не подвезены в школы в понедельник 778 детей. Для них организовано дистанционное обучение. "Тяжелейшая погода для дорожников. Уже две недели переходы через ноль от заморозков до оттепелей со снегопадами. Возможностей для выходных и отдыха нет. Судя по всему, в авральном режиме придется работать не только сегодня, но и как минимум всю ближайшую неделю. Поэтому все находятся в усиленном режиме. Просьба ситуацию держать и обеспечивать безопасность движения как автомобилистов, так и пешеходов. Как говорится, терпим и работаем", - сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. В Новосибирской области в ночь на понедельник прошел сильный снегопад, который в настоящее время продолжается.
бизнес, общество
Бизнес, Общество
07:22 24.11.2025
 
НОВОСИБИРСК, 24 ноя - ПРАЙМ. Более 700 детей в восьми районах Новосибирской области в понедельник утром не смогли попасть в школы из-за сильного снегопада, дорожники работают в авральном режиме.
"Сегодня больше 700 детей не подвезены. Это восемь районов. Принимаем все меры, чтобы норматив минимальный сделать для проезда по дорогам. На содержание дорог регионального и межмуниципального значения выведена вся техника, работает в авральном режиме… а сутки отработало 478 единиц техники", - сказал замглавы областного минтранса Евгений Тюрин на оперативном совещании в облправительстве.
В свою очередь, представитель областного минобразования уточнил, что не подвезены в школы в понедельник 778 детей. Для них организовано дистанционное обучение.
"Тяжелейшая погода для дорожников. Уже две недели переходы через ноль от заморозков до оттепелей со снегопадами. Возможностей для выходных и отдыха нет. Судя по всему, в авральном режиме придется работать не только сегодня, но и как минимум всю ближайшую неделю. Поэтому все находятся в усиленном режиме. Просьба ситуацию держать и обеспечивать безопасность движения как автомобилистов, так и пешеходов. Как говорится, терпим и работаем", - сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
В Новосибирской области в ночь на понедельник прошел сильный снегопад, который в настоящее время продолжается.
 
Заголовок открываемого материала