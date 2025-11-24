Додик заявил, что его оппоненты получили "двух Додиков"

https://1prime.ru/20251124/dodik-864849569.html

БЕЛГРАД, 24 ноя – ПРАЙМ. Лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) партии "Союз независимых социал-демократов" (СНСД) Милорад Додик заявил, что его оппоненты после выборов президента РС БиГ и победы его соратника Синиша Карана получили "двух Додиков", которые будут бороться за права РС БиГ. Додик в ночь на понедельник провозгласил победу партийного кандидата бывшего главы МВД Синиши Карана на досрочных выборах президента РС БиГ. Каран заявил, что боснийские сербы сделали выбор против иностранных узурпаторов власти - за мир и стабильность РС БиГ. "Наша политика всегда была ясной и посвященной Республике Сербской и народу, и мне приятно, что большинство народа проголосовало так – дало поддержку Синише Карану, СНСД и нашим коалиционным партнерам. Лично это воспринимаю, как поддержку мне, в сложнейших обстоятельствах они (оппоненты из-за рубежа и в Сараево - ред.) хотели свергнуть Додика, в нечестном политическом судебном процессе, сейчас они получили двух Додиков, которых теперь будут видеть ежедневно", - завил лидер боснийских сербов на брифинге в штабе политсилы. Он отметил, что целью организованного в отношении него процесса в суде БиГ в Сараево была дестабилизация Республики Сербской, а результатом волеизъявления стала "полная стабилизация ситуации". "Я уверен в последовательности новой администрации США во главе с президентом (Дональдом) Трампом, который сказал, что Америка не будет заниматься интервенционизмом, не будет строить чужие государства как БиГ или чужие нации, как какую-то выдуманную боснийскую нацию. Ничего у них не получилось и на этих выборах поставлена точка. Республика Сербская начинает заниматься своим репозиционированием, мы требуем возвращения всех полномочий по Дейтонскому соглашению, которые были отняты, над этим будет работать господин Синиша Каран как профессор конституционного права, над организационными и другими вопросами буду работать я, как глава партии, очень упорно", - подчеркнул Додик. По данным членов избирательных комиссий от правящей партии, по итогам подсчета данных с 95,61% участков кандидат СНСД Синиша Каран получил 208 988 голосов, а кандидат Сербской демократической партии (СДС) Бранко Блануша – 200 558 голосов. Как ранее сообщил корреспондент РИА Новости, избирательные участки в центре столицы РС БиГ Баня-Луке закрылись ровно в 19.00 по местному времени (21.00 мск). В момент закрытия участков перед ними не было очередей и большого скопления голосующих. По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), явка составила 35,78% Уход с поста и участие в волеизъявлении стали для Додика вынужденным шагом, в начале августа ЦИК БиГ приняла решение об отзыве мандата у президента РС и назначила досрочные выборы. Суд БиГ в Сараево в феврале признал Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Позднее суд одобрил запрос Додика о замене отбывания одного года тюремного заключения по приговору денежным штрафом. На период между отзывом мандата и выборами парламент РС БиГ утвердил кандидатуру советницы президента Милорада Додика - Аны Тришич-Бабич - на должность временно исполняющей обязанности президента. Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (славян-мусульман).

