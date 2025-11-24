"Магнит" увеличил объем размещения биржевых облигаций, сообщил источник

https://1prime.ru/20251124/ekonomika-864877969.html

Ритейлер "Магнит" увеличил объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 26,65 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Ритейлер "Магнит" увеличил объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 26,65 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Купон по выпуску будет привязан к ключевой ставке Банка России. Финальный ориентир премии к ключевой ставке - 140 базисных пунктов. Компания в понедельник собирала заявки инвесторов на биржевые облигации серии БО-005Р-05 с погашением через два года и два месяца и ежемесячной выплатой купонов. Объем размещения изначально планировался от 10 миллиардов рублей. Техническая часть размещения предварительно назначена на 3 декабря. Агентом по размещению выступает ИК "Табула Раса".

