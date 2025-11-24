Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Атомэнергопром" намерен собрать заявки на облигации 28 ноября - 24.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251124/ekonomika-864878792.html
"Атомэнергопром" намерен собрать заявки на облигации 28 ноября
"Атомэнергопром" намерен собрать заявки на облигации 28 ноября - 24.11.2025, ПРАЙМ
"Атомэнергопром" намерен собрать заявки на облигации 28 ноября
"Атомэнергопром" планирует 28 ноября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом не более 25 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в... | 24.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-24T16:20+0300
2025-11-24T16:20+0300
рынок
россия
атомэнергопром
https://cdnn.1prime.ru/img/77081/60/770816014_0:141:1500:985_1920x0_80_0_0_0a578923c2403b46e297753c82f008db.jpg
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. "Атомэнергопром" планирует 28 ноября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом не более 25 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ориентир доходности - премия не выше 175 базисных пунктов к ОФЗ соответствующего срока. Компания предложит инвесторам облигации серии 001P-09 с погашением через пять с половиной лет и квартальными купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 4 декабря.
https://1prime.ru/20251121/gazprom-864800390.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77081/60/770816014_0:0:1500:1125_1920x0_80_0_0_a1f3ad2e49eeeb43e64c660ee76e7575.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, россия, атомэнергопром
Рынок, РОССИЯ, Атомэнергопром
16:20 24.11.2025
 
"Атомэнергопром" намерен собрать заявки на облигации 28 ноября

"Атомэнергопром" намерен 28 ноября собрать заявки на облигации до 25 млрд руб

© fotolia.com / AshDesignБиржа-закрытие
Биржа-закрытие - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
Биржа-закрытие. Архивное фото
© fotolia.com / AshDesign
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. "Атомэнергопром" планирует 28 ноября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом не более 25 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ориентир доходности - премия не выше 175 базисных пунктов к ОФЗ соответствующего срока.
Компания предложит инвесторам облигации серии 001P-09 с погашением через пять с половиной лет и квартальными купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 4 декабря.
Стенд компании Газпром - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2025
"Газпром" увеличил объем размещения биржевых облигаций, сообщил источник
21 ноября, 17:09
 
РынокРОССИЯАтомэнергопром
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала