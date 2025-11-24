"Атомэнергопром" намерен собрать заявки на облигации 28 ноября

https://1prime.ru/20251124/ekonomika-864878792.html
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. "Атомэнергопром" планирует 28 ноября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом не более 25 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ориентир доходности - премия не выше 175 базисных пунктов к ОФЗ соответствующего срока. Компания предложит инвесторам облигации серии 001P-09 с погашением через пять с половиной лет и квартальными купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 4 декабря.
