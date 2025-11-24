https://1prime.ru/20251124/ekonomika-864881006.html

Tecnimont и "МТ Руссия" стремятся вывести активы из российской юрисдикции

Tecnimont и "МТ Руссия" стремятся вывести активы из российской юрисдикции

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Итальянская компания Tecnimont и ее дочернее ООО "МТ Руссия" стремятся вывести ликвидные активы из российской юрисдикции на фоне предъявления к ним иска ООО "Еврохим Северо-Запад-2" на сумму 203 миллиарда рублей в связи с неисполнением обязательств по строительству нового производства аммиака и карбамида в Кингисеппе, рассказали РИА Новости в "Еврохиме". "Действия Tecnimont S.p.A. и ООО "МТ Руссия", предпринятые после предъявления иска на 202,7 миллиарда рублей, свидетельствуют, на наш взгляд, о стремлении подрядчиков вывести ликвидные активы из российской юрисдикции. Мы считаем, что передача ключевых требований за рубеж существенно затрудняет обращение взыскания и может препятствовать исполнению решения суда по делу", - отметили в компании. По ее данным, "МТ Руссия" в октябре передала в пользу итальянской Tecnimont S.p.A. ряд прав требования. В частности, российская "дочка" уступила материнской компании требования к субподрядчику Renaissance Heavy Industries LLC на сумму более 23,8 миллиарда рублей. Уточняется, что уступка была совершена вскоре после того, как "ЕвроХим Северо-Запад-2" обратился в суд с иском о взыскании 202,7 миллиарда рублей. В ноябре суд применил обеспечительные меры по делу, наложив арест на движимое и недвижимое имущество "МТ Руссия" и Tecnimont S.p.A. на сумму 9,5 миллиарда рублей. Также в "ЕвроХим Северо-Запад-2" подчеркнули, что условия контракта на строительство завода прямо запрещали уступку прав без письменного согласия заказчика. Компания также указала, что передача активов в пользу юридического лица из недружественной юрисдикции может рассматриваться как попытка обхода антисанкционных ограничений и публичного порядка Российской Федерации. Ранее ООО "Еврохим Северо-Запад-2", заказчик строительства в Ленинградской области завода по производству карбамида и аммиака, предъявило иск к Maire S.p.A., контролирующей подрядчиков проекта – итальянскую Tecnimont и ее дочернее ООО "МТ Руссия", говорилось в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск поступил 19 ноября в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В "Еврохиме" пояснили, что Maire S.p.A. выступала гарантом по договоренностям и должна возместить убытки в случае неисполнения обязательств подрядчиками. Так, работы по проекту начались в 2020 году, однако к весне 2022 года подрядчики значительно отставали от графика. Позднее Tecnimont S.p.A. и ООО "МТ Руссия" в одностороннем порядке прекратили строительство, сославшись на санкционные ограничения ЕС. Кроме того, "ЕвроХим Северо-Запад-2" 21 ноября 2025 года подал иск в Арбитражный суд Москвы к компании "МТ Руссия" и Tecnimont S.p.A. с требованием признать недействительной заключённую между ними сделку об уступке прав требования.

