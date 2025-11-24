Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы США в основном растут в ожидании решений ФРС - 24.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251124/ekonomika-864886746.html
Фондовые индексы США в основном растут в ожидании решений ФРС
Фондовые индексы США в основном растут в ожидании решений ФРС - 24.11.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы США в основном растут в ожидании решений ФРС
Основные фондовые индексы США преимущественно растут в понедельник, инвесторы находятся в ожидании решений Федеральной резервной системы (ФРС) США,... | 24.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-24T18:04+0300
2025-11-24T18:04+0300
рынок
торги
индексы
сша
джером пауэлл
dow jones
nasdaq composite
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/36/841333673_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_3cf28a4ec3540a600aaf1b543161f63f.jpg
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США преимущественно растут в понедельник, инвесторы находятся в ожидании решений Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 17.46 мск промышленный индекс Dow Jones снижается на 0,02% относительно предыдущего закрытия, до 46 235,39 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - растёт на 1,43%, до 22 590,92 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 увеличивается на 0,67%, до 6 647,1 пункта. Инвесторы находятся в ожидании итогов декабрьского заседания ФРС США, которые будут опубликованы 10 декабря. По данным CME Group, почти 80% аналитиков ждут понижения учетной ставки на 0,25 процентного пункта - до 3,5-3,75%. Рынки также будут оценивать комментарии председателя Федрезерва Джерома Пауэлла. По словам аналитиков, до оглашения решений ФРС США на фондовых рынках будет сохраняться неопределенность. "На данный момент доминирующей темой остается неопределенность. Мы будем находиться в нестабильной рыночной ситуации до 10 декабря, когда будет объявлено решение ФРС и комментарии по этому поводу", - цитирует агентство Блумберг главу отдела по распределению активов Coutts Лилиан Шовен (Lilian Chovin).
https://1prime.ru/20251124/ssha-864880346.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/36/841333673_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_d1c5ef401c6894375cecebeb0783c86a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, индексы, сша, джером пауэлл, dow jones, nasdaq composite, мировая экономика
Рынок, Торги, Индексы, США, Джером Пауэлл, Dow Jones, Nasdaq Composite, Мировая экономика
18:04 24.11.2025
 
Фондовые индексы США в основном растут в ожидании решений ФРС

Индексы США преимущественно растут в понедельник, инвесторы ждут решений ФРС

© Фото : Public Domain/Billie Grace WardНью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
Нью-Йоркская фондовая биржа. Архивное фото
© Фото : Public Domain/Billie Grace Ward
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США преимущественно растут в понедельник, инвесторы находятся в ожидании решений Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 17.46 мск промышленный индекс Dow Jones снижается на 0,02% относительно предыдущего закрытия, до 46 235,39 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - растёт на 1,43%, до 22 590,92 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличивается на 0,67%, до 6 647,1 пункта.
Инвесторы находятся в ожидании итогов декабрьского заседания ФРС США, которые будут опубликованы 10 декабря. По данным CME Group, почти 80% аналитиков ждут понижения учетной ставки на 0,25 процентного пункта - до 3,5-3,75%. Рынки также будут оценивать комментарии председателя Федрезерва Джерома Пауэлла.
По словам аналитиков, до оглашения решений ФРС США на фондовых рынках будет сохраняться неопределенность.
"На данный момент доминирующей темой остается неопределенность. Мы будем находиться в нестабильной рыночной ситуации до 10 декабря, когда будет объявлено решение ФРС и комментарии по этому поводу", - цитирует агентство Блумберг главу отдела по распределению активов Coutts Лилиан Шовен (Lilian Chovin).
Флаг Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
Латник призвал ЕС отказаться от претензий к американским компаниям
16:38
 
РынокТоргиИндексыСШАДжером ПауэллDow JonesNasdaq CompositeМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала