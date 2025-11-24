https://1prime.ru/20251124/ekonomika-864886746.html

Фондовые индексы США в основном растут в ожидании решений ФРС

2025-11-24T18:04+0300

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США преимущественно растут в понедельник, инвесторы находятся в ожидании решений Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 17.46 мск промышленный индекс Dow Jones снижается на 0,02% относительно предыдущего закрытия, до 46 235,39 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - растёт на 1,43%, до 22 590,92 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличивается на 0,67%, до 6 647,1 пункта. Инвесторы находятся в ожидании итогов декабрьского заседания ФРС США, которые будут опубликованы 10 декабря. По данным CME Group, почти 80% аналитиков ждут понижения учетной ставки на 0,25 процентного пункта - до 3,5-3,75%. Рынки также будут оценивать комментарии председателя Федрезерва Джерома Пауэлла. По словам аналитиков, до оглашения решений ФРС США на фондовых рынках будет сохраняться неопределенность. "На данный момент доминирующей темой остается неопределенность. Мы будем находиться в нестабильной рыночной ситуации до 10 декабря, когда будет объявлено решение ФРС и комментарии по этому поводу", - цитирует агентство Блумберг главу отдела по распределению активов Coutts Лилиан Шовен (Lilian Chovin).

