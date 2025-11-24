https://1prime.ru/20251124/ekonomika-864889325.html
Рынок акций России за основную торговую сессию снизился
2025-11-24T18:56+0300
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника снизился на 1,12%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 1,12%, до 2 654,84 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,57%, до 1 110,2 пункта, долларовый РТС - на 0,99%, до 1 059,72 пункта.
