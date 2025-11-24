https://1prime.ru/20251124/ekonomika-864889649.html
Курс юаня на Мосбирже снизился за сессию
Курс юаня на Мосбирже снизился за сессию - 24.11.2025, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже снизился за сессию
Рубль по итогам торгов вырос по отношению к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,01 рубля, следует из данных Московской биржи. | 24.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-24T19:13+0300
2025-11-24T19:13+0300
2025-11-24T19:13+0300
рынок
россия
мосбиржа
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/84043/68/840436863_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c7c1054eb9cfc119a7562b7a84e2e87c.jpg
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вырос по отношению к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,01 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 8 копеек, до 11,01 рубля.
https://1prime.ru/20251124/kurs-864803296.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84043/68/840436863_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a00a52698b7e5b3f1b3129e51502ad3f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, россия, мосбиржа, торги
Рынок, РОССИЯ, Мосбиржа, Торги
Курс юаня на Мосбирже снизился за сессию
Курс юаня на Мосбирже снизился за сессию до 11,01 руб