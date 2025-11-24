https://1prime.ru/20251124/ekonomika-864889790.html

Трамп может разрешить Nvidia продажу чипов ИИ Китаю

Трамп может разрешить Nvidia продажу чипов ИИ Китаю - 24.11.2025, ПРАЙМ

Трамп может разрешить Nvidia продажу чипов ИИ Китаю

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность разрешить компании Nvidia продажу Китаю продвинутых чипов искусственного интеллекта H200, заявил в... | 24.11.2025

ВАШИНГТОН, 24 ноя – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность разрешить компании Nvidia продажу Китаю продвинутых чипов искусственного интеллекта H200, заявил в понедельник министр торговли США Говард Латник. Он отметил, что данное решение находится лично на уровне президента. "Подобные решения находятся на рассмотрении напрямую у президента Дональда Трампа. Он решит, будем мы двигаться вперёд или нет", — сказал Латник в интервью телеканалу Bloomberg TV. Министр сообщил, что Трамп получает рекомендации "от множества разных советников" и понимает позицию китайского лидера Си Цзиньпина "лучше всех". По словам Латника, дискуссия затрагивает баланс между экономическими интересами и национальной безопасностью. Ранее сообщалось, что администрация ведёт ранние обсуждения о возможном разрешении экспорта чипов H200, что стало бы значительным ослаблением ограничений, введённых в 2022 году для ограничения доступа Китая к передовым американским технологиям ИИ. Латник добавил, что глава Nvidia Дженсен Хуанг "имеет серьёзные основания" добиваться разрешения на продажу чипов Китаю, и что "многие другие" также считают, что этот вопрос "заслуживает рассмотрения".

