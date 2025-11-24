Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп может разрешить Nvidia продажу чипов ИИ Китаю - 24.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251124/ekonomika-864889790.html
Трамп может разрешить Nvidia продажу чипов ИИ Китаю
Трамп может разрешить Nvidia продажу чипов ИИ Китаю - 24.11.2025, ПРАЙМ
Трамп может разрешить Nvidia продажу чипов ИИ Китаю
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность разрешить компании Nvidia продажу Китаю продвинутых чипов искусственного интеллекта H200, заявил в... | 24.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-24T19:15+0300
2025-11-24T19:15+0300
технологии
бизнес
китай
сша
дональд трамп
си цзиньпин
nvidia
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860617717_0:87:3333:1962_1920x0_80_0_0_a51938849931998898f3860d0dd6007b.jpg
ВАШИНГТОН, 24 ноя – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность разрешить компании Nvidia продажу Китаю продвинутых чипов искусственного интеллекта H200, заявил в понедельник министр торговли США Говард Латник. Он отметил, что данное решение находится лично на уровне президента. "Подобные решения находятся на рассмотрении напрямую у президента Дональда Трампа. Он решит, будем мы двигаться вперёд или нет", — сказал Латник в интервью телеканалу Bloomberg TV. Министр сообщил, что Трамп получает рекомендации "от множества разных советников" и понимает позицию китайского лидера Си Цзиньпина "лучше всех". По словам Латника, дискуссия затрагивает баланс между экономическими интересами и национальной безопасностью. Ранее сообщалось, что администрация ведёт ранние обсуждения о возможном разрешении экспорта чипов H200, что стало бы значительным ослаблением ограничений, введённых в 2022 году для ограничения доступа Китая к передовым американским технологиям ИИ. Латник добавил, что глава Nvidia Дженсен Хуанг "имеет серьёзные основания" добиваться разрешения на продажу чипов Китаю, и что "многие другие" также считают, что этот вопрос "заслуживает рассмотрения".
https://1prime.ru/20251124/uchenye--864868362.html
китай
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860617717_301:0:3032:2048_1920x0_80_0_0_e82ab27249663eed50f6487b81e19e75.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, китай, сша, дональд трамп, си цзиньпин, nvidia, мировая экономика
Технологии, Бизнес, КИТАЙ, США, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Nvidia, Мировая экономика
19:15 24.11.2025
 
Трамп может разрешить Nvidia продажу чипов ИИ Китаю

Глава Минторга США Латник: Трамп может разрешить Nvidia продавать Китаю чипы ИИ H200

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВыступление президента США Д. Трампа
Выступление президента США Д. Трампа - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
Выступление президента США Д. Трампа. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 24 ноя – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность разрешить компании Nvidia продажу Китаю продвинутых чипов искусственного интеллекта H200, заявил в понедельник министр торговли США Говард Латник.
Он отметил, что данное решение находится лично на уровне президента. "Подобные решения находятся на рассмотрении напрямую у президента Дональда Трампа. Он решит, будем мы двигаться вперёд или нет", — сказал Латник в интервью телеканалу Bloomberg TV.
Министр сообщил, что Трамп получает рекомендации "от множества разных советников" и понимает позицию китайского лидера Си Цзиньпина "лучше всех". По словам Латника, дискуссия затрагивает баланс между экономическими интересами и национальной безопасностью.
Ранее сообщалось, что администрация ведёт ранние обсуждения о возможном разрешении экспорта чипов H200, что стало бы значительным ослаблением ограничений, введённых в 2022 году для ограничения доступа Китая к передовым американским технологиям ИИ.
Латник добавил, что глава Nvidia Дженсен Хуанг "имеет серьёзные основания" добиваться разрешения на продажу чипов Китаю, и что "многие другие" также считают, что этот вопрос "заслуживает рассмотрения".
Работа за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
Российские ученые запатентовали в США новую технологию ИИ для смартфонов
13:49
 
ТехнологииБизнесКИТАЙСШАДональд ТрампСи ЦзиньпинNvidiaМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала