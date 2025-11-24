Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экономические отношения России и Азии набирают обороты, заявил эксперт - 24.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251124/ekonomika-864890563.html
Экономические отношения России и Азии набирают обороты, заявил эксперт
Экономические отношения России и Азии набирают обороты, заявил эксперт - 24.11.2025, ПРАЙМ
Экономические отношения России и Азии набирают обороты, заявил эксперт
Торгово-экономические отношения между Россией и странами Азии набирают обороты, что свидетельствует о том, что политическая воля к сотрудничеству и практическая | 24.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-24T20:17+0300
2025-11-24T20:17+0300
россия
мировая экономика
азия
вьетнам
филиппины
распп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159269_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2196a54bc3386a76fedb9f70bb53a867.jpg
МОСКВА, 24 ноя – ПРАЙМ. Торгово-экономические отношения между Россией и странами Азии набирают обороты, что свидетельствует о том, что политическая воля к сотрудничеству и практическая необходимость перевешивают страх перед санкциями, заявил РИА Новости председатель Всероссийской общественной организации Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич. На вопрос, каков тренд в торговле России со странами Азии, глава РАСПП ответил: "Положительный, мало-помалу он набирает обороты". "Все это говорит о том, что политическая воля к сотрудничеству и практическая необходимость перевешивают страх перед санкциями", - сказал Манкевич. "Индонезия, Вьетнам, Филиппины, Малайзия – везде мы наблюдаем благоприятную динамику. Даже с ныне недружественными России Японией, Южной Кореей и Сингапуром предприниматели стараются сохранять торгово-экономические связи, а по позициям, неподверженным санкциям, торговля вовсе растет, и таких товарных групп достаточно много",- подчеркнул собеседник агентства. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 26 ноября в 11.00 мск.
https://1prime.ru/20251121/tsb-864804997.html
азия
вьетнам
филиппины
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159269_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7e4d8e81f9ddfbcb537118ca97b2cbb5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, азия, вьетнам, филиппины, распп
РОССИЯ, Мировая экономика, АЗИЯ, ВЬЕТНАМ, ФИЛИППИНЫ, РАСПП
20:17 24.11.2025
 
Экономические отношения России и Азии набирают обороты, заявил эксперт

Манкевич: торгово-экономические отношения России и Азии набирают обороты

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДенежные купюры Банка России и долларов США
Денежные купюры Банка России и долларов США - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
Денежные купюры Банка России и долларов США
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 ноя – ПРАЙМ. Торгово-экономические отношения между Россией и странами Азии набирают обороты, что свидетельствует о том, что политическая воля к сотрудничеству и практическая необходимость перевешивают страх перед санкциями, заявил РИА Новости председатель Всероссийской общественной организации Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.
На вопрос, каков тренд в торговле России со странами Азии, глава РАСПП ответил: "Положительный, мало-помалу он набирает обороты".
"Все это говорит о том, что политическая воля к сотрудничеству и практическая необходимость перевешивают страх перед санкциями", - сказал Манкевич.
"Индонезия, Вьетнам, Филиппины, Малайзия – везде мы наблюдаем благоприятную динамику. Даже с ныне недружественными России Японией, Южной Кореей и Сингапуром предприниматели стараются сохранять торгово-экономические связи, а по позициям, неподверженным санкциям, торговля вовсе растет, и таких товарных групп достаточно много",- подчеркнул собеседник агентства.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 26 ноября в 11.00 мск.
Российские рубли - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2025
Темпы роста кредитования экономики ускорились в октябре, сообщил ЦБ
21 ноября, 18:43
 
РОССИЯМировая экономикаАЗИЯВЬЕТНАМФИЛИППИНЫРАСПП
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала