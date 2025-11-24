https://1prime.ru/20251124/ekonomika-864890563.html

Экономические отношения России и Азии набирают обороты, заявил эксперт

МОСКВА, 24 ноя – ПРАЙМ. Торгово-экономические отношения между Россией и странами Азии набирают обороты, что свидетельствует о том, что политическая воля к сотрудничеству и практическая необходимость перевешивают страх перед санкциями, заявил РИА Новости председатель Всероссийской общественной организации Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич. На вопрос, каков тренд в торговле России со странами Азии, глава РАСПП ответил: "Положительный, мало-помалу он набирает обороты". "Все это говорит о том, что политическая воля к сотрудничеству и практическая необходимость перевешивают страх перед санкциями", - сказал Манкевич. "Индонезия, Вьетнам, Филиппины, Малайзия – везде мы наблюдаем благоприятную динамику. Даже с ныне недружественными России Японией, Южной Кореей и Сингапуром предприниматели стараются сохранять торгово-экономические связи, а по позициям, неподверженным санкциям, торговля вовсе растет, и таких товарных групп достаточно много",- подчеркнул собеседник агентства. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 26 ноября в 11.00 мск.

