Мантуров поручил оценить поддержку производителей лесопромышленной техники - 24.11.2025
Мантуров поручил оценить поддержку производителей лесопромышленной техники
Мантуров поручил оценить поддержку производителей лесопромышленной техники - 24.11.2025, ПРАЙМ
Мантуров поручил оценить поддержку производителей лесопромышленной техники
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках совещания по развитию отрасли лесного машиностроения поручил Минпромторгу РФ оценить эффективность мер поддержки... | 24.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-24T22:04+0300
2025-11-24T22:04+0300
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках совещания по развитию отрасли лесного машиностроения поручил Минпромторгу РФ оценить эффективность мер поддержки для производителей лесопромышленной техники, говорится в сообщении правительства РФ. "Первый заместитель Председателя Правительства России Денис Мантуров провел совещание по развитию лесопромышленного машиностроения… Первый вице-премьер поручил Минпромторгу России оценить эффективность мер поддержки, предоставляемых производителям лесопромышленной техники, в том числе лизинговых инструментов", - говорится в сообщении. В совещании приняли участие представители Минпромторга, Минприроды, Минфина, Минобрнауки, Минэкономразвития, ФАС, ключевых производителей и профильных организаций, а также руководство Рослесхоза. Мантуров поручил проанализировать номенклатуру выпускаемой техники, включая позиции, производимые в Белоруссии, а также подготовить и представить правительству РФ дорожную карту по развитию производства комплектующих. "Еще один вопрос на повестке заседания – дальнейшее развитие Инженерного научного центра лесного комплекса на базе Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета им. С.М.Кирова. Денис Мантуров поручил проработать строительство испытательного полигона на базе центра", - отмечается в сообщении.
22:04 24.11.2025
 
Мантуров поручил оценить поддержку производителей лесопромышленной техники

Мантуров поручил Минпромторгу оценить поддержку производителей лесопромышленной техники

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПервый вице-премьер РФ Денис Мантуров
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках совещания по развитию отрасли лесного машиностроения поручил Минпромторгу РФ оценить эффективность мер поддержки для производителей лесопромышленной техники, говорится в сообщении правительства РФ.
"Первый заместитель Председателя Правительства России Денис Мантуров провел совещание по развитию лесопромышленного машиностроения… Первый вице-премьер поручил Минпромторгу России оценить эффективность мер поддержки, предоставляемых производителям лесопромышленной техники, в том числе лизинговых инструментов", - говорится в сообщении.
В совещании приняли участие представители Минпромторга, Минприроды, Минфина, Минобрнауки, Минэкономразвития, ФАС, ключевых производителей и профильных организаций, а также руководство Рослесхоза.
Мантуров поручил проанализировать номенклатуру выпускаемой техники, включая позиции, производимые в Белоруссии, а также подготовить и представить правительству РФ дорожную карту по развитию производства комплектующих.
"Еще один вопрос на повестке заседания – дальнейшее развитие Инженерного научного центра лесного комплекса на базе Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета им. С.М.Кирова. Денис Мантуров поручил проработать строительство испытательного полигона на базе центра", - отмечается в сообщении.
Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Мантуров поручил проработать поддержку экспорта сельхозтехники
29 сентября, 22:16
 
Промышленность Бизнес РФ БЕЛОРУССИЯ Денис Мантуров Минпромторг Минприроды Минфин
 
 
