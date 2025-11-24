https://1prime.ru/20251124/ekonomika-864892470.html
Мантуров поручил оценить поддержку производителей лесопромышленной техники
2025-11-24T22:04+0300
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках совещания по развитию отрасли лесного машиностроения поручил Минпромторгу РФ оценить эффективность мер поддержки для производителей лесопромышленной техники, говорится в сообщении правительства РФ. "Первый заместитель Председателя Правительства России Денис Мантуров провел совещание по развитию лесопромышленного машиностроения… Первый вице-премьер поручил Минпромторгу России оценить эффективность мер поддержки, предоставляемых производителям лесопромышленной техники, в том числе лизинговых инструментов", - говорится в сообщении. В совещании приняли участие представители Минпромторга, Минприроды, Минфина, Минобрнауки, Минэкономразвития, ФАС, ключевых производителей и профильных организаций, а также руководство Рослесхоза. Мантуров поручил проанализировать номенклатуру выпускаемой техники, включая позиции, производимые в Белоруссии, а также подготовить и представить правительству РФ дорожную карту по развитию производства комплектующих. "Еще один вопрос на повестке заседания – дальнейшее развитие Инженерного научного центра лесного комплекса на базе Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета им. С.М.Кирова. Денис Мантуров поручил проработать строительство испытательного полигона на базе центра", - отмечается в сообщении.
Мантуров поручил оценить поддержку производителей лесопромышленной техники
