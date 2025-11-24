Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эрдоган обсудит с Путиным сотрудничество по энергетике, сообщил источник - 24.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251124/erdogan--864856284.html
Эрдоган обсудит с Путиным сотрудничество по энергетике, сообщил источник
Эрдоган обсудит с Путиным сотрудничество по энергетике, сообщил источник - 24.11.2025, ПРАЙМ
Эрдоган обсудит с Путиным сотрудничество по энергетике, сообщил источник
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник в ходе планируемых телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным рассчитывает обсудить... | 24.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-24T09:15+0300
2025-11-24T09:15+0300
энергетика
россия
турция
юар
азербайджан
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
аэс "аккую"
https://cdnn.1prime.ru/img/83571/97/835719747_0:89:2951:1749_1920x0_80_0_0_76af684ba4336fe574c6e3f2b0bf9182.jpg
АНКАРА, 24 ноя – ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник в ходе планируемых телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным рассчитывает обсудить двустороннее сотрудничество, в том числе в энергетике, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник. Эрдоган на пресс-конференции в ЮАР в воскресенье заявил, что рассчитывает на телефонные переговоры с Путиным 24 ноября. "Весь спектр двустороннего сотрудничества, включая энергетику. Двусторонняя повестка всегда широкая", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, какие вопросы планирует обсудить турецкий лидер на переговорах. Россия остаётся одним из крупнейших поставщиков газа в Турцию наряду с Азербайджаном и Ираном. Поставки российского газа продолжаются в соответствии с действующими договорами, ранее сообщала администрация президента республики. Турция интенсивно работает над вводом в эксплуатацию первого энергоблока АЭС "Аккую" в 2026 году. Первая в Турции АЭС "Аккую" строится сейчас с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
https://1prime.ru/20251123/erdogan-864842986.html
турция
юар
азербайджан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83571/97/835719747_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_74affacc87c362fc2fa5faf7ccb357ae.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, турция, юар, азербайджан, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, аэс "аккую"
Энергетика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ЮАР, АЗЕРБАЙДЖАН, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, АЭС "Аккую"
09:15 24.11.2025
 
Эрдоган обсудит с Путиным сотрудничество по энергетике, сообщил источник

Эрдоган хочет обсудить с Путиным двустороннее сотрудничество по энергетике

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АНКАРА, 24 ноя – ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник в ходе планируемых телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным рассчитывает обсудить двустороннее сотрудничество, в том числе в энергетике, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Эрдоган на пресс-конференции в ЮАР в воскресенье заявил, что рассчитывает на телефонные переговоры с Путиным 24 ноября.
"Весь спектр двустороннего сотрудничества, включая энергетику. Двусторонняя повестка всегда широкая", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, какие вопросы планирует обсудить турецкий лидер на переговорах.
Россия остаётся одним из крупнейших поставщиков газа в Турцию наряду с Азербайджаном и Ираном. Поставки российского газа продолжаются в соответствии с действующими договорами, ранее сообщала администрация президента республики.
Турция интенсивно работает над вводом в эксплуатацию первого энергоблока АЭС "Аккую" в 2026 году. Первая в Турции АЭС "Аккую" строится сейчас с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган - ПРАЙМ, 1920, 23.11.2025
Эрдоган назвал темы возможного телефонного разговора с Путиным
Вчера, 15:44
 
ЭнергетикаРОССИЯТУРЦИЯЮАРАЗЕРБАЙДЖАНРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинАЭС "Аккую"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала