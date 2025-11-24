https://1prime.ru/20251124/ermak-864890372.html

Такер Карлсон рассказал, кто и зачем прикрывает Ермака

МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Американское издание The Wall Street Journal не публикует сведения о коррупции в отношении главы офиса Зеленского Андрея Ермака, так как владельцы этого медиа заинтересованы в подрыве мирного плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом, написал американский журналист Такер Карлсон в социальной сети X. "Ермак присвоил сотни миллионов долларов американских налогов, предназначенных для помощи Украине. Редакторы WSJ могут это доказать. Но они этого не делают. Вместо этого они защищают Ермака. Он возглавляет усилия Украины по срыву мирного плана Трампа для Восточной Европы", — заявил Карлсон, добавив, что владельцы The Wall Street Journal не хотят мира с Россией, а "хотят войны".Карлсон отметил, что издание критиковало продвижение мирного плана администрации Трампа, назвав это "настоящей коррупцией". "Это не поведение новостного агентства. Это отличительная черта разведывательного агентства", — заключил Карлсон.В Соединенных Штатах создан план мирного урегулирования, содержащий 28 пунктов, сгруппированных в четыре категории: мир, гарантии безопасности для Украины по примеру пятой статьи НАТО, безопасность в Европе и будущие отношения сторон с США.Согласно информации зарубежных СМИ, документ предполагает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими регионами, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности украинской армии вдвое, а также запрет на размещение на Украине иностранных войск и оружия, способного поразить внутренние территории России. Инициатива также предусматривает отмену американских санкций против Москвы, придание государственному языку России официального статуса и признание Украинской православной церкви официальной на Украине. По словам Владимира Путина, Россия располагает текстом американского плана, однако подробные обсуждения пока не состоялись. Президент предположил, что этот документ может лечь в основу окончательного урегулирования. В общем, Москву устраивает положение на фронте, которое способствует достижению целей спецоперации силовым путем, но она открыта к переговорному решению и мирному урегулированию проблем.

