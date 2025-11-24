Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЕС придумали, как оказаться за столом переговоров с Москвой - 24.11.2025
В ЕС придумали, как оказаться за столом переговоров с Москвой
В ЕС придумали, как оказаться за столом переговоров с Москвой - 24.11.2025, ПРАЙМ
В ЕС придумали, как оказаться за столом переговоров с Москвой
Министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис выступил с призывом немедленно изъять российские активы, чтобы Европа могла участвовать в обсуждениях по... | 24.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис выступил с призывом немедленно изъять российские активы, чтобы Европа могла участвовать в обсуждениях по украинскому вопросу, пишет Bloomberg."Сейчас самое время принять решение. Давайте действовать. В противном случае Европа упустит возможность сыграть важную роль", — заявил он.По мнению главы МИД Литвы, Европе необходимо обладать возможностями, чтобы иметь влияние на переговоры по конфликту в Украине.Ситуация с замороженными средствамиПосле начала специальной операции Европейский Союз и страны G7 застопорили около 300 миллиардов евро в валютных резервах России, из которых более 200 миллиардов находятся в странах Евросоюза, преимущественно на счетах в клиринговой системе Euroclear.С января по июль ЕС перевел в Украину 10,1 миллиарда евро, использовав доходы от замороженных российских фондов. В сентябре председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить для Киева новый кредит, обеспеченный этими активами, заметив, что Украина будет возвращать его только после того, как Россия выплатит "репарации".В Москве такие предложения неоднократно называли актами кражи. Министерство иностранных дел подчеркивало, что речь идет как о частных, так и о государственных российских активах. В ответ Москва ввела аналогичные ограничения: средства иностранных инвесторов из недружественных государств переводятся на специальные счета типа "С", доступ к которым возможен лишь по разрешению правительственной комиссии.
В ЕС придумали, как оказаться за столом переговоров с Москвой

Будрис: ЕС должен забрать активы РФ, чтобы вести переговоры с Москвой

© AP Photo / Virginia MayoФлаг ЕС в Брюсселе
Флаг ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
Флаг ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис выступил с призывом немедленно изъять российские активы, чтобы Европа могла участвовать в обсуждениях по украинскому вопросу, пишет Bloomberg.
"Сейчас самое время принять решение. Давайте действовать. В противном случае Европа упустит возможность сыграть важную роль", — заявил он.
Флаг Швеции
МИД Швеции сделал громкое заявление о России
15:57
По мнению главы МИД Литвы, Европе необходимо обладать возможностями, чтобы иметь влияние на переговоры по конфликту в Украине.

Ситуация с замороженными средствами

После начала специальной операции Европейский Союз и страны G7 застопорили около 300 миллиардов евро в валютных резервах России, из которых более 200 миллиардов находятся в странах Евросоюза, преимущественно на счетах в клиринговой системе Euroclear.
С января по июль ЕС перевел в Украину 10,1 миллиарда евро, использовав доходы от замороженных российских фондов. В сентябре председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить для Киева новый кредит, обеспеченный этими активами, заметив, что Украина будет возвращать его только после того, как Россия выплатит "репарации".
В Москве такие предложения неоднократно называли актами кражи. Министерство иностранных дел подчеркивало, что речь идет как о частных, так и о государственных российских активах. В ответ Москва ввела аналогичные ограничения: средства иностранных инвесторов из недружественных государств переводятся на специальные счета типа "С", доступ к которым возможен лишь по разрешению правительственной комиссии.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
"Много давления". Зеленский пожаловался на Вашингтон
14:23
 
