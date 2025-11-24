Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фицо прокомментировал идею ЕС использовать российские активы - 24.11.2025
Фицо прокомментировал идею ЕС использовать российские активы
Фицо прокомментировал идею ЕС использовать российские активы - 24.11.2025, ПРАЙМ
Фицо прокомментировал идею ЕС использовать российские активы
Предложение Европейского союза использовать замороженные активы России для финансирования военных расходов Украины может иметь серьезные последствия, этот... | 24.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-24T23:27+0300
2025-11-24T23:27+0300
БРАТИСЛАВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Предложение Европейского союза использовать замороженные активы России для финансирования военных расходов Украины может иметь серьезные последствия, этот вопрос должен обсудить парламент Словакии, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. Фицо в понедельник участвовал в неформальном саммите лидеров Евросоюза в Луанде, где обсуждалась ситуация вокруг Украины. В начале ноября Фицо заявил, что пока он занимает пост главы правительства, республика не поддержит идею Европейского союза использовать активы России для покрытия военных расходов Украины. “Это такой серьезный вопрос, с такими серьезными последствиями, что в Словакии он должен быть обсужден не только в комитете парламента, но и на заседании парламента”, - сказал Фицо по итогам встречи в Луанде, его обращение опубликовано в социальной сети Facebook * в понедельник. Премьер Словакии отметил, что значительная часть государств - членов Европейского союза поддерживают идею использовать замороженные активы РФ для финансирования военных расходов Украины в 2026-2027 годах, несмотря на сопутствующие риски. Фицо сообщил, что призвал европейских лидеров к осторожности в этом вопросе, чтобы таким решением не создавать помех на пути к соглашению о мире на Украине. “В сто раз лучше использовать замороженные российские активы для восстановления страны, чем на финансирование военных нужд Украины в следующие два года, не говоря уже о том, в какой коррупционной атмосфере должны вливаться в Украину очередные миллиарды евро”, - заключил словацкий премьер. В конце октября Фицо заявил, что план Европейского союза по использованию активов РФ для Украины может провалиться, поскольку ему сопутствуют серьезные риски, среди которых ответные меры РФ, нарушение международного права и иски с российской стороны. Европейская комиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева – речь на данном этапе идет о сумме в размере порядка 140 миллиардов евро в виде так называемого специального "репарационного кредита", который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит, только если Россия выплатит "репарации". При этом консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет. В октябре официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России. В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
23:27 24.11.2025
 
Фицо прокомментировал идею ЕС использовать российские активы

Фицо: предложение ЕС использовать российские активы может иметь серьезные последствия

© POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
БРАТИСЛАВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Предложение Европейского союза использовать замороженные активы России для финансирования военных расходов Украины может иметь серьезные последствия, этот вопрос должен обсудить парламент Словакии, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.
Фицо в понедельник участвовал в неформальном саммите лидеров Евросоюза в Луанде, где обсуждалась ситуация вокруг Украины. В начале ноября Фицо заявил, что пока он занимает пост главы правительства, республика не поддержит идею Европейского союза использовать активы России для покрытия военных расходов Украины.
“Это такой серьезный вопрос, с такими серьезными последствиями, что в Словакии он должен быть обсужден не только в комитете парламента, но и на заседании парламента”, - сказал Фицо по итогам встречи в Луанде, его обращение опубликовано в социальной сети Facebook * в понедельник.
Премьер Словакии отметил, что значительная часть государств - членов Европейского союза поддерживают идею использовать замороженные активы РФ для финансирования военных расходов Украины в 2026-2027 годах, несмотря на сопутствующие риски. Фицо сообщил, что призвал европейских лидеров к осторожности в этом вопросе, чтобы таким решением не создавать помех на пути к соглашению о мире на Украине.
“В сто раз лучше использовать замороженные российские активы для восстановления страны, чем на финансирование военных нужд Украины в следующие два года, не говоря уже о том, в какой коррупционной атмосфере должны вливаться в Украину очередные миллиарды евро”, - заключил словацкий премьер.
В конце октября Фицо заявил, что план Европейского союза по использованию активов РФ для Украины может провалиться, поскольку ему сопутствуют серьезные риски, среди которых ответные меры РФ, нарушение международного права и иски с российской стороны.
Европейская комиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева – речь на данном этапе идет о сумме в размере порядка 140 миллиардов евро в виде так называемого специального "репарационного кредита", который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба".
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит, только если Россия выплатит "репарации". При этом консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет. В октябре официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Заголовок открываемого материала