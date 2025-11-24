https://1prime.ru/20251124/evraz--864874987.html

С начала года Evraz Steel Building отгрузила 53 500 тонн металлоконструкций

24.11.2025

С начала года Evraz Steel Building отгрузила 53 500 тонн металлоконструкций

МОСКВА, 24 ноя – ПРАЙМ. Компания Evraz Steel Building за 10 месяцев с начала 2025 года отгрузила 53 500 тонн металлоконструкций. Это рекордный показатель, который уже превышает объем поставок за весь 2024 год, говорится в сообщении компании.В 2024 году показатель составил 51 500 тонн, что составило 156% от результатов 2023 года. Таким образом, компания сохраняет устойчивую положительную динамику третий год подряд.Результаты текущего 2025 года подтверждают эффективность бизнес-модели Evraz Steel Building, которая объединяет работу с заказчиками, проектирование и подготовку КМД, координацию партнёрских ЗМК в единую систему, продуманную логистику. Такой подход позволяет компании стабильно наращивать объемы и качество исполнения даже в условиях снижения активности в отрасли стального строительства России."Evraz Steel Building — это команда профессионалов, которая умеет управлять всей цепочкой создания сложных объектов: от идеи до финальной поставки. Наш рост — результат согласованной работы всех подразделений и доверия наших партнёров", — подчеркнул исполнительный директор компании Максим Беденко.В октябре были достигнуты рекордные показатели сразу по нескольким направлениям:"Мы сделали то, что можно назвать “производственным хет-триком” — сразу несколько подразделений компании показали максимальные результаты одновременно. Это стало возможным благодаря слаженной командной работе и общему фокусу на эффективность", — комментирует первый заместитель генерального директора компании Александр Мантров.Evraz Steel Building продолжает усиливать свои позиции на рынке металлоконструкций и управлять крупными системообразующими проектами, выступая надежным партнёром для строительной отрасли России. Компания планомерно расширяет сеть заводов-партнёров и пул заказчиков, совершенствуя каждый этап взаимодействия, что обеспечивает устойчивость, предсказуемость и выгоду для всех участников рынка МК.

