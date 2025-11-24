С начала года Evraz Steel Building отгрузила 53 500 тонн металлоконструкций

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
evraz steel building, бизнес, промышленность
Evraz Steel Building, Бизнес, Промышленность
15:38 24.11.2025 (обновлено: 15:45 24.11.2025)
 

© Фото : Пресс-служба Evraz Steel Building
Производство металлопроката на заводе ЕВРАЗ НТМК - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
© Фото : Пресс-служба Evraz Steel Building
МОСКВА, 24 ноя – ПРАЙМ. Компания Evraz Steel Building за 10 месяцев с начала 2025 года отгрузила 53 500 тонн металлоконструкций. Это рекордный показатель, который уже превышает объем поставок за весь 2024 год, говорится в сообщении компании.
В 2024 году показатель составил 51 500 тонн, что составило 156% от результатов 2023 года. Таким образом, компания сохраняет устойчивую положительную динамику третий год подряд.
Результаты текущего 2025 года подтверждают эффективность бизнес-модели Evraz Steel Building, которая объединяет работу с заказчиками, проектирование и подготовку КМД, координацию партнёрских ЗМК в единую систему, продуманную логистику. Такой подход позволяет компании стабильно наращивать объемы и качество исполнения даже в условиях снижения активности в отрасли стального строительства России.
"Evraz Steel Building — это команда профессионалов, которая умеет управлять всей цепочкой создания сложных объектов: от идеи до финальной поставки. Наш рост — результат согласованной работы всех подразделений и доверия наших партнёров", — подчеркнул исполнительный директор компании Максим Беденко.
В октябре были достигнуты рекордные показатели сразу по нескольким направлениям:
  • на 41 завод завезено 10 052 тонны металла;
  • выдано 14 422 тонны КМД, разработанных собственным инженерным центром и 201 подрядчиком.
  • отгружено 8 039 тонн металлоконструкций с 51 ЗМК.
"Мы сделали то, что можно назвать “производственным хет-триком” — сразу несколько подразделений компании показали максимальные результаты одновременно. Это стало возможным благодаря слаженной командной работе и общему фокусу на эффективность", — комментирует первый заместитель генерального директора компании Александр Мантров.
Evraz Steel Building продолжает усиливать свои позиции на рынке металлоконструкций и управлять крупными системообразующими проектами, выступая надежным партнёром для строительной отрасли России. Компания планомерно расширяет сеть заводов-партнёров и пул заказчиков, совершенствуя каждый этап взаимодействия, что обеспечивает устойчивость, предсказуемость и выгоду для всех участников рынка МК.
 
