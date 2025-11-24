https://1prime.ru/20251124/evraz--864874987.html
С начала года Evraz Steel Building отгрузила 53 500 тонн металлоконструкций
С начала года Evraz Steel Building отгрузила 53 500 тонн металлоконструкций - 24.11.2025, ПРАЙМ
С начала года Evraz Steel Building отгрузила 53 500 тонн металлоконструкций
Компания Evraz Steel Building за 10 месяцев с начала 2025 года отгрузила 53 500 тонн металлоконструкций. Это рекордный показатель, который уже превышает объем... | 24.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-24T15:38+0300
2025-11-24T15:38+0300
2025-11-24T15:45+0300
evraz steel building
бизнес
промышленность
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/18/864875299_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_d427ef59912ee98015eb538003bed04f.jpg
МОСКВА, 24 ноя – ПРАЙМ. Компания Evraz Steel Building за 10 месяцев с начала 2025 года отгрузила 53 500 тонн металлоконструкций. Это рекордный показатель, который уже превышает объем поставок за весь 2024 год, говорится в сообщении компании.В 2024 году показатель составил 51 500 тонн, что составило 156% от результатов 2023 года. Таким образом, компания сохраняет устойчивую положительную динамику третий год подряд.Результаты текущего 2025 года подтверждают эффективность бизнес-модели Evraz Steel Building, которая объединяет работу с заказчиками, проектирование и подготовку КМД, координацию партнёрских ЗМК в единую систему, продуманную логистику. Такой подход позволяет компании стабильно наращивать объемы и качество исполнения даже в условиях снижения активности в отрасли стального строительства России."Evraz Steel Building — это команда профессионалов, которая умеет управлять всей цепочкой создания сложных объектов: от идеи до финальной поставки. Наш рост — результат согласованной работы всех подразделений и доверия наших партнёров", — подчеркнул исполнительный директор компании Максим Беденко.В октябре были достигнуты рекордные показатели сразу по нескольким направлениям:"Мы сделали то, что можно назвать “производственным хет-триком” — сразу несколько подразделений компании показали максимальные результаты одновременно. Это стало возможным благодаря слаженной командной работе и общему фокусу на эффективность", — комментирует первый заместитель генерального директора компании Александр Мантров.Evraz Steel Building продолжает усиливать свои позиции на рынке металлоконструкций и управлять крупными системообразующими проектами, выступая надежным партнёром для строительной отрасли России. Компания планомерно расширяет сеть заводов-партнёров и пул заказчиков, совершенствуя каждый этап взаимодействия, что обеспечивает устойчивость, предсказуемость и выгоду для всех участников рынка МК.
https://1prime.ru/20251114/evraz-864508239.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/18/864875299_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d46c8fddb861ca4922eecfeab5279822.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
evraz steel building, бизнес, промышленность
Evraz Steel Building, Бизнес, Промышленность
МОСКВА, 24 ноя – ПРАЙМ. Компания Evraz Steel Building за 10 месяцев с начала 2025 года отгрузила 53 500 тонн металлоконструкций. Это рекордный показатель, который уже превышает объем поставок за весь 2024 год, говорится в сообщении компании.
Evraz Steel Building расскажет рынку, как создают настоящую сталь
В 2024 году показатель составил 51 500 тонн, что составило 156% от результатов 2023 года. Таким образом, компания сохраняет устойчивую положительную динамику третий год подряд.
Результаты текущего 2025 года подтверждают эффективность бизнес-модели Evraz Steel Building, которая объединяет работу с заказчиками, проектирование и подготовку КМД, координацию партнёрских ЗМК в единую систему, продуманную логистику. Такой подход позволяет компании стабильно наращивать объемы и качество исполнения даже в условиях снижения активности в отрасли стального строительства России.
"Evraz Steel Building — это команда профессионалов, которая умеет управлять всей цепочкой создания сложных объектов: от идеи до финальной поставки. Наш рост — результат согласованной работы всех подразделений и доверия наших партнёров", — подчеркнул исполнительный директор компании Максим Беденко.
В октябре были достигнуты рекордные показатели сразу по нескольким направлениям:
- на 41 завод завезено 10 052 тонны металла;
- выдано 14 422 тонны КМД, разработанных собственным инженерным центром и 201 подрядчиком.
- отгружено 8 039 тонн металлоконструкций с 51 ЗМК.
"Мы сделали то, что можно назвать “производственным хет-триком” — сразу несколько подразделений компании показали максимальные результаты одновременно. Это стало возможным благодаря слаженной командной работе и общему фокусу на эффективность", — комментирует первый заместитель генерального директора компании Александр Мантров.
Evraz Steel Building продолжает усиливать свои позиции на рынке металлоконструкций и управлять крупными системообразующими проектами, выступая надежным партнёром для строительной отрасли России. Компания планомерно расширяет сеть заводов-партнёров и пул заказчиков, совершенствуя каждый этап взаимодействия, что обеспечивает устойчивость, предсказуемость и выгоду для всех участников рынка МК.