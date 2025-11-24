Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС продолжает работу по использованию активов России для кредита Украине - 24.11.2025
ЕС продолжает работу по использованию активов России для кредита Украине
ЕС продолжает работу по использованию активов России для кредита Украине - 24.11.2025, ПРАЙМ
ЕС продолжает работу по использованию активов России для кредита Украине
Евросоюз продолжает работу по возможному использованию активов РФ в качестве основы для кредита Украине, эта тема стала ещё более актуальной на фоне... | 24.11.2025, ПРАЙМ
БРЮССЕЛЬ, 24 ноя – ПРАЙМ. Евросоюз продолжает работу по возможному использованию активов РФ в качестве основы для кредита Украине, эта тема стала ещё более актуальной на фоне переговоров, заявила представитель Еврокомиссии Паула Пиньо. "Что касается репарационного кредита, как я уже говорила в пятницу, работа продолжается так, как было предусмотрено, и теперь она становится ещё более актуальной в контексте текущих обсуждений", - сказала она на брифинге в Брюсселе. Европейская комиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева – речь на данном этапе идет о сумме в размере порядка 140 миллиардов евро в виде так называемого специального "репарационного кредита", который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". Бельгия пока согласия на такое использование российских суверенных средств не дала. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 12 ноября, что в Бельгии понимают преступность навязываемой бельгийцам идеи "репарационного кредита" Украине за счет российских активов и знают, что столкнутся с ответными действиями Москвы. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России. В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
15:45 24.11.2025
 
ЕС продолжает работу по использованию активов России для кредита Украине

ЕК: ЕС продолжает работу по использованию активов России для кредита Украине

БРЮССЕЛЬ, 24 ноя – ПРАЙМ. Евросоюз продолжает работу по возможному использованию активов РФ в качестве основы для кредита Украине, эта тема стала ещё более актуальной на фоне переговоров, заявила представитель Еврокомиссии Паула Пиньо.
"Что касается репарационного кредита, как я уже говорила в пятницу, работа продолжается так, как было предусмотрено, и теперь она становится ещё более актуальной в контексте текущих обсуждений", - сказала она на брифинге в Брюсселе.
Европейская комиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева – речь на данном этапе идет о сумме в размере порядка 140 миллиардов евро в виде так называемого специального "репарационного кредита", который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". Бельгия пока согласия на такое использование российских суверенных средств не дала.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 12 ноября, что в Бельгии понимают преступность навязываемой бельгийцам идеи "репарационного кредита" Украине за счет российских активов и знают, что столкнутся с ответными действиями Москвы.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Заголовок открываемого материала