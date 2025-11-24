https://1prime.ru/20251124/evropa-864867241.html

"Гарантирует возвращение". СМИ раскрыли, что Европа планирует против России

"Гарантирует возвращение". СМИ раскрыли, что Европа планирует против России

Европейские государства намереваются помешать американскому плану по урегулированию боевых действий на Украине, чтобы дальше вести конфликт против России, пишет | 24.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Европейские государства намереваются помешать американскому плану по урегулированию боевых действий на Украине, чтобы дальше вести конфликт против России, пишет Responsible Statecraft."Судя по всему, их цель не добиться лучшего мира, а постепенно разбавлять американский план, пока он не станет неприемлемым для Москвы. Это гарантирует возвращение к исходному сценарию: затяжному и потенциально бесконечному конфликту — даже при том, что, учитывая нынешние реалии на поле боя, эта динамика благоприятствует России и еще больше обескровливает Украину", — говорится в материале.Накануне в Женеве состоялись переговоры представителей ЕС, США и Киева, где обсуждались изменения предложений европейской и украинской сторон к американскому плану. Reuters и The Telegraph опубликовали две версии изменений.Согласно одному из вариантов, ЕС предлагает установить численность украинских вооруженных сил на уровне 800 тысяч человек, тогда как другой вариант не предполагает никаких ограничений.Что касается Запорожской АЭС, Reuters сообщает, что её предлагается возобновить под управлением МАГАТЭ, с разделением полученной электроэнергии между Россией и Украиной. В предложении от The Telegraph станция полностью переходит под контроль Киева.В некоторых данных указывается, что европейский план включает запрет на размещение сил НАТО в Украине в мирное время, в то время как другие источники утверждают, что решение о присутствии иностранных войск будет принимать Киев.Одновременно с этим, по данным обоих СМИ, проект ЕС предполагает завершение конфликта по текущей линии фронта, что противоречит ключевому пункту плана США о выводе украинских войск из Донбасса.

