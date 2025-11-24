Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФАС согласовала цену на первый отечественный антипсихотический препарат - 24.11.2025
ФАС согласовала цену на первый отечественный антипсихотический препарат
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на первый отечественный антипсихотический препарат, согласованная цена на 12,5% ниже относительно зарегистрированной стоимости иностранного референтного препарата "Латуда", сообщили в ведомстве. "ФАС: цены на препарат "Луразидон Кроно" снижены на 12,49%. Речь идет о первом дженерике отечественного производства в рамках МНН "Луразидон". Согласованные цены на него снижены относительно зарегистрированных цен на иностранный референтный препарат "Латуда" на 12,49%", - говорится в сообщении. Отмечается, что "Луразидон" применяется при шизофрении и биполярном расстройстве первого типа. Так, например, цена за 28 таблеток дженерика в дозировке 20 миллиграммов согласована на уровне 1 660 рублей, при этом цена за такую же упаковку референтного препарата составляет 1 898 рублей. "Согласование ФАС цен на новый отечественный дженерик повысит доступность и расширит выбор таких препаратов для граждан после окончания действия патента на оригинал. В медорганизациях он должен предоставляться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи", - заключила служба.
бизнес, россия, фас рф
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, ФАС РФ
11:13 24.11.2025
 
Здание Федеральной антимонопольной службы России
Здание Федеральной антимонопольной службы России . Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на первый отечественный антипсихотический препарат, согласованная цена на 12,5% ниже относительно зарегистрированной стоимости иностранного референтного препарата "Латуда", сообщили в ведомстве.
"ФАС: цены на препарат "Луразидон Кроно" снижены на 12,49%. Речь идет о первом дженерике отечественного производства в рамках МНН "Луразидон". Согласованные цены на него снижены относительно зарегистрированных цен на иностранный референтный препарат "Латуда" на 12,49%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "Луразидон" применяется при шизофрении и биполярном расстройстве первого типа.
Так, например, цена за 28 таблеток дженерика в дозировке 20 миллиграммов согласована на уровне 1 660 рублей, при этом цена за такую же упаковку референтного препарата составляет 1 898 рублей.
"Согласование ФАС цен на новый отечественный дженерик повысит доступность и расширит выбор таких препаратов для граждан после окончания действия патента на оригинал. В медорганизациях он должен предоставляться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи", - заключила служба.
