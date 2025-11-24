ФАС согласовала цену на первый отечественный антипсихотический препарат

https://1prime.ru/20251124/fas--864861746.html
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на первый отечественный антипсихотический препарат, согласованная цена на 12,5% ниже относительно зарегистрированной стоимости иностранного референтного препарата "Латуда", сообщили в ведомстве. "ФАС: цены на препарат "Луразидон Кроно" снижены на 12,49%. Речь идет о первом дженерике отечественного производства в рамках МНН "Луразидон". Согласованные цены на него снижены относительно зарегистрированных цен на иностранный референтный препарат "Латуда" на 12,49%", - говорится в сообщении. Отмечается, что "Луразидон" применяется при шизофрении и биполярном расстройстве первого типа. Так, например, цена за 28 таблеток дженерика в дозировке 20 миллиграммов согласована на уровне 1 660 рублей, при этом цена за такую же упаковку референтного препарата составляет 1 898 рублей. "Согласование ФАС цен на новый отечественный дженерик повысит доступность и расширит выбор таких препаратов для граждан после окончания действия патента на оригинал. В медорганизациях он должен предоставляться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи", - заключила служба.
