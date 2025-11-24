В Финляндии призвали пересмотреть разрешение на покупку квартир россиянами

https://1prime.ru/20251124/finlyandiya-864859682.html
2025-11-24T10:35+0300
2025-11-24T10:35+0300
2025-11-24T10:35+0300
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил о необходимости пересмотреть разрешение на приобретение квартир россиянами, которые покупаются в виде акций в жилищных компаниях, при этом подобные действия финских властей в РФ не раз называли русофобией, военным психозом и дискриминацией. Запрет на осуществление сделок с недвижимостью для граждан России и Белоруссии вступил в силу в Финляндии 15 июля. Под недвижимостью в финской правовой системе подразумеваются земельные участки, квартиры в многоквартирных домах к ней не относятся. "Хотя отдельные квартиры не представляют такой же угрозы безопасности, как большие объекты недвижимости, этот вопрос тоже нужно рассмотреть", - сказал Хяккянен телерадиовещателю Yle. Как уточняет Yle, введенный ранее запрет на приобретение недвижимости не распространяется на квартиры, которые обычно приобретаются путем покупки акций жилищных компаний. "Ежегодно в жилищных компаниях совершаются сотни тысяч сделок. Речь идет об объеме совершенно иного масштаба, чем при контроле за сделками с недвижимостью. Тем не менее, я хочу, чтобы этот вопрос был рассмотрен", - добавил Хяккянен. Министр также назвал угрозой безопасности ситуацию, при которой значительная доля акций жилищной компании принадлежит якобы "враждебному иностранному субъекту". Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что намерение финских властей запретить россиянам покупать земельные участки в стране продиктовано русофобией и военным психозом, РФ будет принимать ответные меры, исходя из своих государственных интересов. В посольстве России в Хельсинки отметили, что подобный запрет является очередным дискриминационным шагом в отношении граждан России и может коснуться порядка 20 тысяч россиян. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что инициатива финских властей о запрете покупки недвижимости в стране россиянами якобы из соображений безопасности носит дискриминационный характер.
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил о необходимости пересмотреть разрешение на приобретение квартир россиянами, которые покупаются в виде акций в жилищных компаниях, при этом подобные действия финских властей в РФ не раз называли русофобией, военным психозом и дискриминацией.
Запрет на осуществление сделок с недвижимостью для граждан России и Белоруссии
вступил в силу в Финляндии
15 июля. Под недвижимостью в финской правовой системе подразумеваются земельные участки, квартиры в многоквартирных домах к ней не относятся.
"Хотя отдельные квартиры не представляют такой же угрозы безопасности, как большие объекты недвижимости, этот вопрос тоже нужно рассмотреть", - сказал Хяккянен телерадиовещателю Yle.
Как уточняет Yle, введенный ранее запрет на приобретение недвижимости не распространяется на квартиры, которые обычно приобретаются путем покупки акций жилищных компаний.
"Ежегодно в жилищных компаниях совершаются сотни тысяч сделок. Речь идет об объеме совершенно иного масштаба, чем при контроле за сделками с недвижимостью. Тем не менее, я хочу, чтобы этот вопрос был рассмотрен", - добавил Хяккянен.
Министр также назвал угрозой безопасности ситуацию, при которой значительная доля акций жилищной компании принадлежит якобы "враждебному иностранному субъекту".
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что намерение финских властей запретить россиянам покупать земельные участки в стране продиктовано русофобией и военным психозом, РФ
будет принимать ответные меры, исходя из своих государственных интересов. В посольстве России в Хельсинки
отметили, что подобный запрет является очередным дискриминационным шагом в отношении граждан России и может коснуться порядка 20 тысяч россиян.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
отмечала, что инициатива финских властей о запрете покупки недвижимости в стране россиянами якобы из соображений безопасности носит дискриминационный характер.
