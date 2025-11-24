https://1prime.ru/20251124/finlyandiya-864859682.html

В Финляндии призвали пересмотреть разрешение на покупку квартир россиянами

В Финляндии призвали пересмотреть разрешение на покупку квартир россиянами - 24.11.2025, ПРАЙМ

В Финляндии призвали пересмотреть разрешение на покупку квартир россиянами

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил о необходимости пересмотреть разрешение на приобретение квартир россиянами, которые покупаются в виде акций в... | 24.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-24T10:35+0300

2025-11-24T10:35+0300

2025-11-24T10:35+0300

экономика

недвижимость

бизнес

общество

финляндия

рф

белоруссия

мария захарова

https://cdnn.1prime.ru/img/76240/87/762408769_0:136:1024:712_1920x0_80_0_0_6961d2b2a954c1443fe596fb28f78038.jpg

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил о необходимости пересмотреть разрешение на приобретение квартир россиянами, которые покупаются в виде акций в жилищных компаниях, при этом подобные действия финских властей в РФ не раз называли русофобией, военным психозом и дискриминацией. Запрет на осуществление сделок с недвижимостью для граждан России и Белоруссии вступил в силу в Финляндии 15 июля. Под недвижимостью в финской правовой системе подразумеваются земельные участки, квартиры в многоквартирных домах к ней не относятся. "Хотя отдельные квартиры не представляют такой же угрозы безопасности, как большие объекты недвижимости, этот вопрос тоже нужно рассмотреть", - сказал Хяккянен телерадиовещателю Yle. Как уточняет Yle, введенный ранее запрет на приобретение недвижимости не распространяется на квартиры, которые обычно приобретаются путем покупки акций жилищных компаний. "Ежегодно в жилищных компаниях совершаются сотни тысяч сделок. Речь идет об объеме совершенно иного масштаба, чем при контроле за сделками с недвижимостью. Тем не менее, я хочу, чтобы этот вопрос был рассмотрен", - добавил Хяккянен. Министр также назвал угрозой безопасности ситуацию, при которой значительная доля акций жилищной компании принадлежит якобы "враждебному иностранному субъекту". Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что намерение финских властей запретить россиянам покупать земельные участки в стране продиктовано русофобией и военным психозом, РФ будет принимать ответные меры, исходя из своих государственных интересов. В посольстве России в Хельсинки отметили, что подобный запрет является очередным дискриминационным шагом в отношении граждан России и может коснуться порядка 20 тысяч россиян. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что инициатива финских властей о запрете покупки недвижимости в стране россиянами якобы из соображений безопасности носит дискриминационный характер.

https://1prime.ru/20251121/finlyandiya-864797307.html

финляндия

рф

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, бизнес, общество , финляндия, рф, белоруссия, мария захарова