ФНС предложила ввести налоговые вычеты для арендаторов жилья

ФНС предложила ввести налоговые вычеты для арендаторов жилья

24.11.2025

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Сбор данных на платформах по сдаче жилья позволил бы помочь в борьбе с уходом от уплаты налогов, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров. "Пока окончательное решение не удалось найти ни в одной стране мира. Но опять же появились платформы по сдаче жилья, которые начали собирать данные. Хоть сам платеж не всегда идет через них – это, по сути, доска объявлений, но, по крайней мере, уже есть информация о бизнес-активности, которую можно использовать", - сказал Егоров в интервью газете "Ведомости". В то же время это не решает проблему на 100%, отметил он. Поэтому вторым решением, по мнению руководителя ФНС, могло бы стать введение налоговых вычетов для арендаторов, что, скорее всего, создаст противоречие в интересах продавца и покупателя. "И в этом случае мы создадим конфликт продавца и покупателя: если продавец не хочет легальных документов, то покупатель не может заявить вычеты. Опять же, это не сработает на 100%, но будет зависеть от объема вычета и потерь для одной и другой стороны. То есть часть арендодателей уйдет в легальность, часть арендаторов получит торговую позицию, чтобы торговаться с продавцом, чтобы ему дешевле было", - сообщил Егоров. При этом он отметил, что "часть ухмыльнется и будет работать, как раньше". По словам Егорова, частично решить эту проблему уже помог режим самозанятости. "Они платят налог 4%. Это удобный налог", - указал глава ФНС.

