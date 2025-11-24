Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФНС начала рассылку с напоминанием об уплате имущественных налогов - 24.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251124/fns--864865925.html
ФНС начала рассылку с напоминанием об уплате имущественных налогов
ФНС начала рассылку с напоминанием об уплате имущественных налогов - 24.11.2025, ПРАЙМ
ФНС начала рассылку с напоминанием об уплате имущественных налогов
Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ начала рассылать письма с напоминанием гражданам о необходимости уплаты имущественных налогов за 2024 год, срок для этого... | 24.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-24T12:59+0300
2025-11-24T12:59+0300
экономика
рф
фнс россии
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/25/841452569_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_74c6d6a788f067f28cc0a519a5aaf423.jpg
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ начала рассылать письма с напоминанием гражданам о необходимости уплаты имущественных налогов за 2024 год, срок для этого истекает 1 декабря, соответствующее письмо получил корреспондент РИА Новости. Такие уведомления собственникам имущества Федеральная налоговая служба (ФНС) рассылает в бумажном виде по почте либо в электронном - в личном кабинете налогоплательщика на портале "Госуслуги". Они содержат информацию о налогах за 2024 год: транспортном, земельном, налоге на имущество физических лиц, а также НДФЛ в отношении доходов, по которым этот налог не был удержан в прошлом году. Ставки имущественного, земельного и транспортного налога могут отличаться в разных субъектах РФ. Уплачиваемая сумма налога также может измениться из-за переоценки недвижимости (налог взимается с кадастровой стоимости) и наличия у налогоплательщика налоговых льгот. Оплатить налоги можно несколькими способами - например, через личный кабинет на сайте ФНС или в мобильном приложении "Налоги ФЛ", а также через личный кабинет на "Госуслугах", говорила РИА Новости член научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов Оксана Мучараева. А до этого необходимо отправить согласие на получение налогового уведомления через "Госуслуги". Инструкция по подключению уведомлений размещена на главной странице сайта ФНС России "Налоговые уведомления на "Госуслугах", напомнила эксперт. Кроме того, в текущем году банковским вкладчикам начислен НДФЛ на доходы от вкладов, если общая сумма полученных процентов по всем депозитам за прошлый год превысила 210 тысяч рублей. Налогом облагается только та часть дохода, которая превышает установленный порог. Уплатить его надо также не позднее 1 декабря.
https://1prime.ru/20251124/fns--864857832.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/25/841452569_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_3132e3dc40b90881ceeec2d34cc099ad.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рф, фнс россии
Экономика, РФ, ФНС России
12:59 24.11.2025
 
ФНС начала рассылку с напоминанием об уплате имущественных налогов

ФНС начала рассылку о необходимости уплаты имущественных налогов за 2024 год

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкНашивка Федеральной налоговой службы
Нашивка Федеральной налоговой службы - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
Нашивка Федеральной налоговой службы. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ начала рассылать письма с напоминанием гражданам о необходимости уплаты имущественных налогов за 2024 год, срок для этого истекает 1 декабря, соответствующее письмо получил корреспондент РИА Новости.
Такие уведомления собственникам имущества Федеральная налоговая служба (ФНС) рассылает в бумажном виде по почте либо в электронном - в личном кабинете налогоплательщика на портале "Госуслуги". Они содержат информацию о налогах за 2024 год: транспортном, земельном, налоге на имущество физических лиц, а также НДФЛ в отношении доходов, по которым этот налог не был удержан в прошлом году.
Ставки имущественного, земельного и транспортного налога могут отличаться в разных субъектах РФ. Уплачиваемая сумма налога также может измениться из-за переоценки недвижимости (налог взимается с кадастровой стоимости) и наличия у налогоплательщика налоговых льгот.
Оплатить налоги можно несколькими способами - например, через личный кабинет на сайте ФНС или в мобильном приложении "Налоги ФЛ", а также через личный кабинет на "Госуслугах", говорила РИА Новости член научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов Оксана Мучараева.
А до этого необходимо отправить согласие на получение налогового уведомления через "Госуслуги". Инструкция по подключению уведомлений размещена на главной странице сайта ФНС России "Налоговые уведомления на "Госуслугах", напомнила эксперт.
Кроме того, в текущем году банковским вкладчикам начислен НДФЛ на доходы от вкладов, если общая сумма полученных процентов по всем депозитам за прошлый год превысила 210 тысяч рублей. Налогом облагается только та часть дохода, которая превышает установленный порог. Уплатить его надо также не позднее 1 декабря.
Новостройка - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
ФНС предложила ввести налоговые вычеты для арендаторов жилья
09:41
 
ЭкономикаРФФНС России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала