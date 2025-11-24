https://1prime.ru/20251124/fns--864865925.html

ФНС начала рассылку с напоминанием об уплате имущественных налогов

ФНС начала рассылку с напоминанием об уплате имущественных налогов - 24.11.2025, ПРАЙМ

ФНС начала рассылку с напоминанием об уплате имущественных налогов

Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ начала рассылать письма с напоминанием гражданам о необходимости уплаты имущественных налогов за 2024 год, срок для этого... | 24.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-24T12:59+0300

2025-11-24T12:59+0300

2025-11-24T12:59+0300

экономика

рф

фнс россии

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/25/841452569_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_74c6d6a788f067f28cc0a519a5aaf423.jpg

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ начала рассылать письма с напоминанием гражданам о необходимости уплаты имущественных налогов за 2024 год, срок для этого истекает 1 декабря, соответствующее письмо получил корреспондент РИА Новости. Такие уведомления собственникам имущества Федеральная налоговая служба (ФНС) рассылает в бумажном виде по почте либо в электронном - в личном кабинете налогоплательщика на портале "Госуслуги". Они содержат информацию о налогах за 2024 год: транспортном, земельном, налоге на имущество физических лиц, а также НДФЛ в отношении доходов, по которым этот налог не был удержан в прошлом году. Ставки имущественного, земельного и транспортного налога могут отличаться в разных субъектах РФ. Уплачиваемая сумма налога также может измениться из-за переоценки недвижимости (налог взимается с кадастровой стоимости) и наличия у налогоплательщика налоговых льгот. Оплатить налоги можно несколькими способами - например, через личный кабинет на сайте ФНС или в мобильном приложении "Налоги ФЛ", а также через личный кабинет на "Госуслугах", говорила РИА Новости член научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов Оксана Мучараева. А до этого необходимо отправить согласие на получение налогового уведомления через "Госуслуги". Инструкция по подключению уведомлений размещена на главной странице сайта ФНС России "Налоговые уведомления на "Госуслугах", напомнила эксперт. Кроме того, в текущем году банковским вкладчикам начислен НДФЛ на доходы от вкладов, если общая сумма полученных процентов по всем депозитам за прошлый год превысила 210 тысяч рублей. Налогом облагается только та часть дохода, которая превышает установленный порог. Уплатить его надо также не позднее 1 декабря.

https://1prime.ru/20251124/fns--864857832.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рф, фнс россии