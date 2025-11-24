https://1prime.ru/20251124/fns--864865925.html
ФНС начала рассылку с напоминанием об уплате имущественных налогов
ФНС начала рассылку с напоминанием об уплате имущественных налогов - 24.11.2025, ПРАЙМ
ФНС начала рассылку с напоминанием об уплате имущественных налогов
Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ начала рассылать письма с напоминанием гражданам о необходимости уплаты имущественных налогов за 2024 год, срок для этого... | 24.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-24T12:59+0300
2025-11-24T12:59+0300
2025-11-24T12:59+0300
экономика
рф
фнс россии
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/25/841452569_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_74c6d6a788f067f28cc0a519a5aaf423.jpg
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ начала рассылать письма с напоминанием гражданам о необходимости уплаты имущественных налогов за 2024 год, срок для этого истекает 1 декабря, соответствующее письмо получил корреспондент РИА Новости. Такие уведомления собственникам имущества Федеральная налоговая служба (ФНС) рассылает в бумажном виде по почте либо в электронном - в личном кабинете налогоплательщика на портале "Госуслуги". Они содержат информацию о налогах за 2024 год: транспортном, земельном, налоге на имущество физических лиц, а также НДФЛ в отношении доходов, по которым этот налог не был удержан в прошлом году. Ставки имущественного, земельного и транспортного налога могут отличаться в разных субъектах РФ. Уплачиваемая сумма налога также может измениться из-за переоценки недвижимости (налог взимается с кадастровой стоимости) и наличия у налогоплательщика налоговых льгот. Оплатить налоги можно несколькими способами - например, через личный кабинет на сайте ФНС или в мобильном приложении "Налоги ФЛ", а также через личный кабинет на "Госуслугах", говорила РИА Новости член научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов Оксана Мучараева. А до этого необходимо отправить согласие на получение налогового уведомления через "Госуслуги". Инструкция по подключению уведомлений размещена на главной странице сайта ФНС России "Налоговые уведомления на "Госуслугах", напомнила эксперт. Кроме того, в текущем году банковским вкладчикам начислен НДФЛ на доходы от вкладов, если общая сумма полученных процентов по всем депозитам за прошлый год превысила 210 тысяч рублей. Налогом облагается только та часть дохода, которая превышает установленный порог. Уплатить его надо также не позднее 1 декабря.
https://1prime.ru/20251124/fns--864857832.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/25/841452569_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_3132e3dc40b90881ceeec2d34cc099ad.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рф, фнс россии
Экономика, РФ, ФНС России
ФНС начала рассылку с напоминанием об уплате имущественных налогов
ФНС начала рассылку о необходимости уплаты имущественных налогов за 2024 год
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ начала рассылать письма с напоминанием гражданам о необходимости уплаты имущественных налогов за 2024 год, срок для этого истекает 1 декабря, соответствующее письмо получил корреспондент РИА Новости.
Такие уведомления собственникам имущества Федеральная налоговая служба (ФНС
) рассылает в бумажном виде по почте либо в электронном - в личном кабинете налогоплательщика на портале "Госуслуги". Они содержат информацию о налогах за 2024 год: транспортном, земельном, налоге на имущество физических лиц, а также НДФЛ в отношении доходов, по которым этот налог не был удержан в прошлом году.
Ставки имущественного, земельного и транспортного налога могут отличаться в разных субъектах РФ
. Уплачиваемая сумма налога также может измениться из-за переоценки недвижимости (налог взимается с кадастровой стоимости) и наличия у налогоплательщика налоговых льгот.
Оплатить налоги можно несколькими способами - например, через личный кабинет на сайте ФНС или в мобильном приложении "Налоги ФЛ", а также через личный кабинет на "Госуслугах", говорила РИА Новости член научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов Оксана Мучараева.
А до этого необходимо отправить согласие на получение налогового уведомления через "Госуслуги". Инструкция по подключению уведомлений размещена на главной странице сайта ФНС России "Налоговые уведомления на "Госуслугах", напомнила эксперт.
Кроме того, в текущем году банковским вкладчикам начислен НДФЛ на доходы от вкладов, если общая сумма полученных процентов по всем депозитам за прошлый год превысила 210 тысяч рублей. Налогом облагается только та часть дохода, которая превышает установленный порог. Уплатить его надо также не позднее 1 декабря.
ФНС предложила ввести налоговые вычеты для арендаторов жилья