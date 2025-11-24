Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Алтайском крае пресекли попытку диверсии на железной дороге - 24.11.2025
В Алтайском крае пресекли попытку диверсии на железной дороге
2025-11-24T10:05+0300
2025-11-24T10:05+0300
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Двое диверсантов при координации спецслужб Украины планировали пустить под откос поезда на Алтае, при задержании они оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы, сообщает ЦОС ФСБ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Алтайского края пресечена попытка диверсии на железной дороге, которая планировалась членами запрещённой в РФ террористической организации при координации спецслужб Украины", - говорится в сообщении. По данным ФСБ, 22 ноября на участке железнодорожного перегона станция Алтайская - станция Бийск выявлены два преступника, предпринявшие попытку установки так называемого сбрасывающего устройства на железнодорожных путях, имеющих высокую интенсивность движения грузовых и пассажирских составов. "При задержании они оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы в результате ответного огня", - говорится в релизе. Как уточнили РИА Новости в региональном СУСК, злоумышленники стреляли по сотрудникам ФСБ, используя незаконно приобретенное огнестрельное оружие. Установлено, что фигуранты являются местными жителями и были завербованы через Telegram представителем террористической организации в целях осуществления диверсионно-террористической деятельности за материальное вознаграждение. Выполняя задания куратора, они заблаговременно выбрали место и провели его разведку. "Следственным отделением УФСБ России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 281 (диверсия) УК России, СУ СК России по Алтайскому краю возбуждены уголовные дела по статье 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК России и статье 222 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов) УК России", - отметили в ФСБ.
10:05 24.11.2025
 
В Алтайском крае пресекли попытку диверсии на железной дороге

На Алтае ликвидировали двух диверсантов, которые хотели пустить под откос поезда

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Двое диверсантов при координации спецслужб Украины планировали пустить под откос поезда на Алтае, при задержании они оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы, сообщает ЦОС ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Алтайского края пресечена попытка диверсии на железной дороге, которая планировалась членами запрещённой в РФ террористической организации при координации спецслужб Украины", - говорится в сообщении.
По данным ФСБ, 22 ноября на участке железнодорожного перегона станция Алтайская - станция Бийск выявлены два преступника, предпринявшие попытку установки так называемого сбрасывающего устройства на железнодорожных путях, имеющих высокую интенсивность движения грузовых и пассажирских составов.
"При задержании они оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы в результате ответного огня", - говорится в релизе.
Как уточнили РИА Новости в региональном СУСК, злоумышленники стреляли по сотрудникам ФСБ, используя незаконно приобретенное огнестрельное оружие.
Установлено, что фигуранты являются местными жителями и были завербованы через Telegram представителем террористической организации в целях осуществления диверсионно-террористической деятельности за материальное вознаграждение. Выполняя задания куратора, они заблаговременно выбрали место и провели его разведку.
"Следственным отделением УФСБ России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 281 (диверсия) УК России, СУ СК России по Алтайскому краю возбуждены уголовные дела по статье 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК России и статье 222 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов) УК России", - отметили в ФСБ.
Заголовок открываемого материала