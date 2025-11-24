https://1prime.ru/20251124/gaz--864866090.html
Цены на газ в Европе опустились ниже 350 долларов впервые с 2024 года
Цены на газ в Европе опустились ниже 350 долларов впервые с 2024 года
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе впервые с 12 июля 2024 года опустились ниже 350 долларов за тысячу кубометров, рассчитало РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE. Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 356,8 доллара (-0,8%). А по состоянию на 12.29 мск их стоимость составляет 349,2 доллара (-2,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 359,7 доллара за тысячу кубометров. Ранее газовые котировки опускались ниже 350 долларов 12 июля 2024 года.
