Цены на газ в Европе опустились ниже 350 долларов впервые с 2024 года - 24.11.2025
Цены на газ в Европе опустились ниже 350 долларов впервые с 2024 года
Цены на газ в Европе опустились ниже 350 долларов впервые с 2024 года - 24.11.2025, ПРАЙМ
Цены на газ в Европе опустились ниже 350 долларов впервые с 2024 года
Биржевые цены на газ в Европе впервые с 12 июля 2024 года опустились ниже 350 долларов за тысячу кубометров, рассчитало РИА Новости на основе данных лондонской... | 24.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-24T13:00+0300
2025-11-24T13:00+0300
энергетика
газ
торги
европа
нидерланды
ice
https://cdnn.1prime.ru/img/79887/10/798871035_0:162:2500:1568_1920x0_80_0_0_ee2d60c61f67427cbbfb820ac0ceda90.jpg
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе впервые с 12 июля 2024 года опустились ниже 350 долларов за тысячу кубометров, рассчитало РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE. Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 356,8 доллара (-0,8%). А по состоянию на 12.29 мск их стоимость составляет 349,2 доллара (-2,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 359,7 доллара за тысячу кубометров. Ранее газовые котировки опускались ниже 350 долларов 12 июля 2024 года.
европа
нидерланды
газ, торги, европа, нидерланды, ice
Энергетика, Газ, Торги, ЕВРОПА, НИДЕРЛАНДЫ, ICE
13:00 24.11.2025
 
Цены на газ в Европе опустились ниже 350 долларов впервые с 2024 года

Цены на газ в Европе опустились ниже 350 долларов впервые с 12 июля 2024 года

Газокомпрессорная станция - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
Газокомпрессорная станция. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе впервые с 12 июля 2024 года опустились ниже 350 долларов за тысячу кубометров, рассчитало РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE.
Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 356,8 доллара (-0,8%). А по состоянию на 12.29 мск их стоимость составляет 349,2 доллара (-2,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 359,7 доллара за тысячу кубометров.
Ранее газовые котировки опускались ниже 350 долларов 12 июля 2024 года.
Биржевые цены на газ в Европе снижаются
ЭнергетикаГазТоргиЕВРОПАНИДЕРЛАНДЫICE
 
 
