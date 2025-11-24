"Газпром" предупредил о возможной нехватке газа в Европе

https://1prime.ru/20251124/gazprom-864877476.html

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Настоящие холода в Европу еще не пришли, а отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) уже бьёт рекорды, а при сильных или длительных холодах недостаточные запасы могут поставить под угрозу надежное газоснабжение европейских потребителей, заявила компания "Газпром". "Настоящие холода в Европу еще не пришли, а отборы газа из подземных хранилищ уже бьют рекорды", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании. Так, по данным Gas Infrastructure Europe (GIE), 19, 20 и 21 ноября были зафиксированы максимальные для этих дней суточные отборы газа из европейских ПХГ за всю историю наблюдений "Впереди несколько месяцев зимней погоды. В случае сильных или длительных холодов недостаточные запасы газа в ПХГ могут поставить под угрозу надежное газоснабжение европейских потребителей", - предупреждают в "Газпроме".Отмечается, что в этом году сезон отбора газа для европейских хранилищ начался 13 октября, при этом ПХГ были заполнены лишь на 83%. В том числе в Германии и Нидерландах, которые занимают первое и третье место в Европе по мощностям хранения газа, – на 76% и 72%, уточнили в "Газпроме".В минувшую пятницу общий уровень заполненности ПХГ Европы опустился ниже 80%, и это один из наименьших показателей на эту дату за последние 10 лет, указали также в компании.

