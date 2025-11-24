https://1prime.ru/20251124/gd-864848815.html

В ГД внесут законопроект о расширении прав граждан при рассмотрении дел

В ГД внесут законопроект о расширении прав граждан при рассмотрении дел

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы внесут в палату парламента межфракционный законопроект о расширении прав граждан при рассмотрении дел об административных правонарушениях, в частности предлагается дать участникам дел право копировать материалы дела. Авторами инициативы стали глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия"). Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Проектом федерального закона предлагается внести изменения в ряд статей главы 25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и предусмотреть право лиц, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, потерпевших, а также их представителей делать выписки и снимать копии с материалов дела", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В настоящее время КоАП РФ предоставляет гражданам лишь ограниченное право - знакомиться с материалами дела. В то время как Гражданский процессуальный кодекс (ГПК), Кодекс административного судопроизводства (КАС) и многие другие кодексы позволяют участникам производств делать выписки, снимать копии, использовать технические средства и получать записи, касающиеся дела. Проектом устраняется эта правовая асимметрия и закрепляются такие же возможности для граждан и юридических лиц в рамках дел об административных правонарушениях. Поправками предлагается предоставить лицам, участвующим в деле: право делать выписки из материалов, право снимать копии документов, в том числе с использованием собственных технических средств, право получать копии аудио- и видеозаписей, относящихся к делу. Законопроект, по мнению авторов, обеспечит единообразие процедур, повысит качество рассмотрения дел и позволит участникам использовать материалы для правовой защиты. Кроме того, правительство РФ поддерживает данный законопроект с учетом замечаний. В официальном отзыве кабмина отмечается, что в проекте следует уточнить источники финансового обеспечения расходов, связанных со снятием копий с материалов дела потерпевшим и его защитником. Документ также имеется в распоряжении агентства.

