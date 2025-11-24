https://1prime.ru/20251124/gd-864848815.html
В ГД внесут законопроект о расширении прав граждан при рассмотрении дел
В ГД внесут законопроект о расширении прав граждан при рассмотрении дел - 24.11.2025, ПРАЙМ
В ГД внесут законопроект о расширении прав граждан при рассмотрении дел
Депутаты Госдумы внесут в палату парламента межфракционный законопроект о расширении прав граждан при рассмотрении дел об административных правонарушениях, в... | 24.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-24T00:26+0300
2025-11-24T00:26+0300
2025-11-24T00:26+0300
общество
экономика
россия
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864848815.jpg?1763933166
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы внесут в палату парламента межфракционный законопроект о расширении прав граждан при рассмотрении дел об административных правонарушениях, в частности предлагается дать участникам дел право копировать материалы дела.
Авторами инициативы стали глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия"). Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Проектом федерального закона предлагается внести изменения в ряд статей главы 25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и предусмотреть право лиц, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, потерпевших, а также их представителей делать выписки и снимать копии с материалов дела", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В настоящее время КоАП РФ предоставляет гражданам лишь ограниченное право - знакомиться с материалами дела. В то время как Гражданский процессуальный кодекс (ГПК), Кодекс административного судопроизводства (КАС) и многие другие кодексы позволяют участникам производств делать выписки, снимать копии, использовать технические средства и получать записи, касающиеся дела.
Проектом устраняется эта правовая асимметрия и закрепляются такие же возможности для граждан и юридических лиц в рамках дел об административных правонарушениях.
Поправками предлагается предоставить лицам, участвующим в деле: право делать выписки из материалов, право снимать копии документов, в том числе с использованием собственных технических средств, право получать копии аудио- и видеозаписей, относящихся к делу.
Законопроект, по мнению авторов, обеспечит единообразие процедур, повысит качество рассмотрения дел и позволит участникам использовать материалы для правовой защиты.
Кроме того, правительство РФ поддерживает данный законопроект с учетом замечаний. В официальном отзыве кабмина отмечается, что в проекте следует уточнить источники финансового обеспечения расходов, связанных со снятием копий с материалов дела потерпевшим и его защитником. Документ также имеется в распоряжении агентства.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, рф
Общество , Экономика, РОССИЯ, РФ
В ГД внесут законопроект о расширении прав граждан при рассмотрении дел
В ГД внесут проект о расширении прав граждан по делам об административных правонарушениях
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы внесут в палату парламента межфракционный законопроект о расширении прав граждан при рассмотрении дел об административных правонарушениях, в частности предлагается дать участникам дел право копировать материалы дела.
Авторами инициативы стали глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия"). Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Проектом федерального закона предлагается внести изменения в ряд статей главы 25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и предусмотреть право лиц, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, потерпевших, а также их представителей делать выписки и снимать копии с материалов дела", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В настоящее время КоАП РФ предоставляет гражданам лишь ограниченное право - знакомиться с материалами дела. В то время как Гражданский процессуальный кодекс (ГПК), Кодекс административного судопроизводства (КАС) и многие другие кодексы позволяют участникам производств делать выписки, снимать копии, использовать технические средства и получать записи, касающиеся дела.
Проектом устраняется эта правовая асимметрия и закрепляются такие же возможности для граждан и юридических лиц в рамках дел об административных правонарушениях.
Поправками предлагается предоставить лицам, участвующим в деле: право делать выписки из материалов, право снимать копии документов, в том числе с использованием собственных технических средств, право получать копии аудио- и видеозаписей, относящихся к делу.
Законопроект, по мнению авторов, обеспечит единообразие процедур, повысит качество рассмотрения дел и позволит участникам использовать материалы для правовой защиты.
Кроме того, правительство РФ поддерживает данный законопроект с учетом замечаний. В официальном отзыве кабмина отмечается, что в проекте следует уточнить источники финансового обеспечения расходов, связанных со снятием копий с материалов дела потерпевшим и его защитником. Документ также имеется в распоряжении агентства.