Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ГД внесут законопроект о расширении прав граждан при рассмотрении дел - 24.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251124/gd-864848815.html
В ГД внесут законопроект о расширении прав граждан при рассмотрении дел
В ГД внесут законопроект о расширении прав граждан при рассмотрении дел - 24.11.2025, ПРАЙМ
В ГД внесут законопроект о расширении прав граждан при рассмотрении дел
Депутаты Госдумы внесут в палату парламента межфракционный законопроект о расширении прав граждан при рассмотрении дел об административных правонарушениях, в... | 24.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-24T00:26+0300
2025-11-24T00:26+0300
общество
экономика
россия
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864848815.jpg?1763933166
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы внесут в палату парламента межфракционный законопроект о расширении прав граждан при рассмотрении дел об административных правонарушениях, в частности предлагается дать участникам дел право копировать материалы дела. Авторами инициативы стали глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия"). Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Проектом федерального закона предлагается внести изменения в ряд статей главы 25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и предусмотреть право лиц, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, потерпевших, а также их представителей делать выписки и снимать копии с материалов дела", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В настоящее время КоАП РФ предоставляет гражданам лишь ограниченное право - знакомиться с материалами дела. В то время как Гражданский процессуальный кодекс (ГПК), Кодекс административного судопроизводства (КАС) и многие другие кодексы позволяют участникам производств делать выписки, снимать копии, использовать технические средства и получать записи, касающиеся дела. Проектом устраняется эта правовая асимметрия и закрепляются такие же возможности для граждан и юридических лиц в рамках дел об административных правонарушениях. Поправками предлагается предоставить лицам, участвующим в деле: право делать выписки из материалов, право снимать копии документов, в том числе с использованием собственных технических средств, право получать копии аудио- и видеозаписей, относящихся к делу. Законопроект, по мнению авторов, обеспечит единообразие процедур, повысит качество рассмотрения дел и позволит участникам использовать материалы для правовой защиты. Кроме того, правительство РФ поддерживает данный законопроект с учетом замечаний. В официальном отзыве кабмина отмечается, что в проекте следует уточнить источники финансового обеспечения расходов, связанных со снятием копий с материалов дела потерпевшим и его защитником. Документ также имеется в распоряжении агентства.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, рф
Общество , Экономика, РОССИЯ, РФ
00:26 24.11.2025
 
В ГД внесут законопроект о расширении прав граждан при рассмотрении дел

В ГД внесут проект о расширении прав граждан по делам об административных правонарушениях

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы внесут в палату парламента межфракционный законопроект о расширении прав граждан при рассмотрении дел об административных правонарушениях, в частности предлагается дать участникам дел право копировать материалы дела.
Авторами инициативы стали глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия"). Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Проектом федерального закона предлагается внести изменения в ряд статей главы 25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и предусмотреть право лиц, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, потерпевших, а также их представителей делать выписки и снимать копии с материалов дела", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В настоящее время КоАП РФ предоставляет гражданам лишь ограниченное право - знакомиться с материалами дела. В то время как Гражданский процессуальный кодекс (ГПК), Кодекс административного судопроизводства (КАС) и многие другие кодексы позволяют участникам производств делать выписки, снимать копии, использовать технические средства и получать записи, касающиеся дела.
Проектом устраняется эта правовая асимметрия и закрепляются такие же возможности для граждан и юридических лиц в рамках дел об административных правонарушениях.
Поправками предлагается предоставить лицам, участвующим в деле: право делать выписки из материалов, право снимать копии документов, в том числе с использованием собственных технических средств, право получать копии аудио- и видеозаписей, относящихся к делу.
Законопроект, по мнению авторов, обеспечит единообразие процедур, повысит качество рассмотрения дел и позволит участникам использовать материалы для правовой защиты.
Кроме того, правительство РФ поддерживает данный законопроект с учетом замечаний. В официальном отзыве кабмина отмечается, что в проекте следует уточнить источники финансового обеспечения расходов, связанных со снятием копий с материалов дела потерпевшим и его защитником. Документ также имеется в распоряжении агентства.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала