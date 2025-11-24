Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ГД разработали меры борьбы с мошенничеством при сделках с недвижимостью - 24.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251124/gd-864849734.html
В ГД разработали меры борьбы с мошенничеством при сделках с недвижимостью
В ГД разработали меры борьбы с мошенничеством при сделках с недвижимостью - 24.11.2025, ПРАЙМ
В ГД разработали меры борьбы с мошенничеством при сделках с недвижимостью
Депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон разработали ряд мер для борьбы с мошенничеством при сделках с недвижимостью с участием пожилых людей, в... | 24.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-24T02:02+0300
2025-11-24T02:02+0300
недвижимость
москва
госдума
верховный суд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864849734.jpg?1763938951
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон разработали ряд мер для борьбы с мошенничеством при сделках с недвижимостью с участием пожилых людей, в частности предлагается установить обязательное нотариальное заверение всех сделок с недвижимостью, а также обязательное страхование сделки, если имущество является для продавца или покупателя единственным. Документ на имя председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова имеется в распоряжении РИА Новости. В обращении отмечается, что к депутатам поступают жалобы граждан на случаи, когда продавцы недвижимости, зачастую пожилые люди, после завершения сделки обращаются в суд, чтобы признать договоры купли-продажи недействительными по нескольким причинам, в том числе отсутствия намерения продажи жилого помещения при подписании договора. На практике суды признают такие договоры недействительными, возвращая право собственности истцам и отказывая ответчикам в применении реституции (в возмещении ущерба) и в взыскании денежных средств. В результате покупатели лишаются и жилья, и уплаченных за него средств. "Депутаты Госдумы совместно с экспертным сообществом разрабатывают предложения по внесению изменений в законодательство по данному вопросу (мошенничество при сделках с недвижимостью - ред.). Среди основных следует выделить следующие: обязательное нотариальное удостоверение всех сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества; обязательное страхование сделок с недвижимостью в уполномоченных организациях если такое имущество является для продавца или покупателя единственным", - сказано в документе. По словам парламентариев, многие в результате подобных судебных решений лишаются как последних накоплений, так и единственного жилья, в том числе участники СВО, матери-одиночки и другие социально-уязвимые категории граждан. В документе отмечается, что к настоящему времени суд признал более 3000 сделок с пенсионерами недействительными, что, по мнению депутатов, приобрело массовый характер. "Просим вас предоставить позицию Верховного суда Российской Федерации по данному вопросу и дать оценку сложившейся судебной практике", - сказано в обращении. По мнению авторов обращения, принятие данных изменений позволит сократить количество мошеннических действий и будет способствовать защите прав и законных интересов граждан. В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования певицы Ларисы Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей Долиной квартиры. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Этот прецедент, по мнению риелторов, создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
недвижимость, москва, госдума, верховный суд
Недвижимость, МОСКВА, Госдума, Верховный суд
02:02 24.11.2025
 
В ГД разработали меры борьбы с мошенничеством при сделках с недвижимостью

Депутаты Колунов и Вольфсон предложили обязать нотариусов заверять сделки с недвижимостью

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон разработали ряд мер для борьбы с мошенничеством при сделках с недвижимостью с участием пожилых людей, в частности предлагается установить обязательное нотариальное заверение всех сделок с недвижимостью, а также обязательное страхование сделки, если имущество является для продавца или покупателя единственным.
Документ на имя председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова имеется в распоряжении РИА Новости. В обращении отмечается, что к депутатам поступают жалобы граждан на случаи, когда продавцы недвижимости, зачастую пожилые люди, после завершения сделки обращаются в суд, чтобы признать договоры купли-продажи недействительными по нескольким причинам, в том числе отсутствия намерения продажи жилого помещения при подписании договора. На практике суды признают такие договоры недействительными, возвращая право собственности истцам и отказывая ответчикам в применении реституции (в возмещении ущерба) и в взыскании денежных средств. В результате покупатели лишаются и жилья, и уплаченных за него средств.
"Депутаты Госдумы совместно с экспертным сообществом разрабатывают предложения по внесению изменений в законодательство по данному вопросу (мошенничество при сделках с недвижимостью - ред.). Среди основных следует выделить следующие: обязательное нотариальное удостоверение всех сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества; обязательное страхование сделок с недвижимостью в уполномоченных организациях если такое имущество является для продавца или покупателя единственным", - сказано в документе.
По словам парламентариев, многие в результате подобных судебных решений лишаются как последних накоплений, так и единственного жилья, в том числе участники СВО, матери-одиночки и другие социально-уязвимые категории граждан. В документе отмечается, что к настоящему времени суд признал более 3000 сделок с пенсионерами недействительными, что, по мнению депутатов, приобрело массовый характер.
"Просим вас предоставить позицию Верховного суда Российской Федерации по данному вопросу и дать оценку сложившейся судебной практике", - сказано в обращении.
По мнению авторов обращения, принятие данных изменений позволит сократить количество мошеннических действий и будет способствовать защите прав и законных интересов граждан.
В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования певицы Ларисы Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей Долиной квартиры. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Этот прецедент, по мнению риелторов, создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья.
 
НедвижимостьМОСКВАГосдумаВерховный суд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала