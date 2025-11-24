https://1prime.ru/20251124/gd-864849734.html

В ГД разработали меры борьбы с мошенничеством при сделках с недвижимостью

В ГД разработали меры борьбы с мошенничеством при сделках с недвижимостью - 24.11.2025, ПРАЙМ

В ГД разработали меры борьбы с мошенничеством при сделках с недвижимостью

Депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон разработали ряд мер для борьбы с мошенничеством при сделках с недвижимостью с участием пожилых людей, в... | 24.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-24T02:02+0300

2025-11-24T02:02+0300

2025-11-24T02:02+0300

недвижимость

москва

госдума

верховный суд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864849734.jpg?1763938951

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон разработали ряд мер для борьбы с мошенничеством при сделках с недвижимостью с участием пожилых людей, в частности предлагается установить обязательное нотариальное заверение всех сделок с недвижимостью, а также обязательное страхование сделки, если имущество является для продавца или покупателя единственным. Документ на имя председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова имеется в распоряжении РИА Новости. В обращении отмечается, что к депутатам поступают жалобы граждан на случаи, когда продавцы недвижимости, зачастую пожилые люди, после завершения сделки обращаются в суд, чтобы признать договоры купли-продажи недействительными по нескольким причинам, в том числе отсутствия намерения продажи жилого помещения при подписании договора. На практике суды признают такие договоры недействительными, возвращая право собственности истцам и отказывая ответчикам в применении реституции (в возмещении ущерба) и в взыскании денежных средств. В результате покупатели лишаются и жилья, и уплаченных за него средств. "Депутаты Госдумы совместно с экспертным сообществом разрабатывают предложения по внесению изменений в законодательство по данному вопросу (мошенничество при сделках с недвижимостью - ред.). Среди основных следует выделить следующие: обязательное нотариальное удостоверение всех сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества; обязательное страхование сделок с недвижимостью в уполномоченных организациях если такое имущество является для продавца или покупателя единственным", - сказано в документе. По словам парламентариев, многие в результате подобных судебных решений лишаются как последних накоплений, так и единственного жилья, в том числе участники СВО, матери-одиночки и другие социально-уязвимые категории граждан. В документе отмечается, что к настоящему времени суд признал более 3000 сделок с пенсионерами недействительными, что, по мнению депутатов, приобрело массовый характер. "Просим вас предоставить позицию Верховного суда Российской Федерации по данному вопросу и дать оценку сложившейся судебной практике", - сказано в обращении. По мнению авторов обращения, принятие данных изменений позволит сократить количество мошеннических действий и будет способствовать защите прав и законных интересов граждан. В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования певицы Ларисы Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей Долиной квартиры. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Этот прецедент, по мнению риелторов, создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, москва, госдума, верховный суд