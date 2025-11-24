https://1prime.ru/20251124/gd-864867559.html

В Госдуме предложили ввести единую цифровую подписку на городские услуги

В Госдуме предложили ввести единую цифровую подписку на городские услуги

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым направили обращение министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву с предложением создать универсальную единую цифровую подписку на основные государственные и муниципальные городские услуги во всех субъектах России, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы также стали депутаты Александр Ткачев, Владимир Плякин и Санганджи Тарбаев. "Считаем необходимым создать во всех субъектах Российской Федерации универсальную единую цифровую подписку на основные государственные и муниципальные городские услуги", — говорится в письме. Авторы инициативы отмечают, что в настоящее время у граждан в большинстве регионов России отсутствует единый сервис для оплаты государственных и городских услуг. Они указывают, что оплата проезда на общественном транспорте, пользование платными парковками, аренда городских велосипедов или самокатов, зарядка электромобилей и другие услуги выполняются через разные мобильные приложения и платформы. По мнению парламентариев, такой подход не всегда удобен для граждан. Политики подчеркнули, что крупные коммерческие компании, напротив, активно стремятся объединять различные услуги в рамках "суперприложений", чтобы пользователям не приходилось держать множество программ на телефоне, создавая тем самым более комфортные условия использования. В качестве успешного примера интеграции городских услуг в единые цифровые платформы депутаты привели Москву, где запущен пилотный MaaS-сервис "МультиТранспорт". Он, по их словам, предоставляет единую подписку для поездок на общественном транспорте и такси, позволяя экономить пассажирам до 30% расходов. В перспективе, как рассказали авторы в обращении, планируется расширить этот сервис, добавив каршеринг, прокат электросамокатов и велосипедов. Предложенная подписка, по мнению "Новых людей", должна быть доступна через единое мобильное приложение региона или интегрированный сервис на портале "Госуслуги", и она позволит гражданину один раз в месяц оплачивать единый счёт за пакет сервисов — например, определённое количество поездок, часов парковки, доступ к городскому велопрокату и аренде электросамокатов. Введение такой подписки, как указывается в письме, позволит гражданам экономить на суммарных расходах за счёт пакетных скидок и оптимизации тарифов.

