В Госдуме предложили ввести в ПДД понятие "социальное такси" - 24.11.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили ввести в ПДД понятие "социальное такси"
В Госдуме предложили ввести в ПДД понятие "социальное такси"
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили ввести в правила дорожного движения понятие "социальное такси" и разрешить им движение по выделенным полосам. С такой инициативой лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и депутат Госдумы Дмитрий Гусев обратились к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Просим Вас, уважаемый Владимир Александрович, рассмотреть возможность оказания содействия в инициировании внесения следующих изменений в правила дорожного движения,… введение понятия "социальное такси", - сказано в обращении. В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что также предлагается установить опознавательные признаки таких транспортных средств – специальный номерной знак, особый цвет кузова, знак на крыше автомобиля. "Очень важно включить социальные такси в перечень транспортных средств, которым разрешено движение по выделенным полосам", – добавил он. Лидер партии напомнил, что социальное такси – это услуга для бесплатной или льготной перевозки для людей с ограниченными возможностями здоровья, в первую очередь к социально значимым объектам. Как правило, по словам Миронова, из бюджета оплачивается часть расходов услуг социального такси, а в отдельных случаях возможно и полное возмещение стоимости перевозок. "В федеральном законодательстве нет термина "социальное такси", а нормативные документы не регламентируют опознавательные признаки таких транспортных средств. Государство не ведет их реестр, аналогичный реестру легковых такси, что создает дополнительные правовые риски", - добавил политик. Отсутствие упоминания о "социальных такси" в ПДД создает, по его мнению, правовую неопределенность, и приводит это к тому, что водителей штрафуют за нарушение ПДД, если они начинают пользоваться выделенными полосами даже в экстренных случаях. "Например, везут людей с инвалидностью в больницу или поликлинику, новсе эти проблемы будут решены, если в ПДД ввести понятие "социальное такси", - уточнил Миронов.
01:20 24.11.2025 (обновлено: 01:29 24.11.2025)
 
В Госдуме предложили ввести в ПДД понятие "социальное такси"

Депутаты "Справедливой России" предложили ввести в ПДД понятие "социальное такси"

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили ввести в правила дорожного движения понятие "социальное такси" и разрешить им движение по выделенным полосам.
С такой инициативой лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и депутат Госдумы Дмитрий Гусев обратились к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Просим Вас, уважаемый Владимир Александрович, рассмотреть возможность оказания содействия в инициировании внесения следующих изменений в правила дорожного движения,… введение понятия "социальное такси", - сказано в обращении.
В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что также предлагается установить опознавательные признаки таких транспортных средств – специальный номерной знак, особый цвет кузова, знак на крыше автомобиля.
"Очень важно включить социальные такси в перечень транспортных средств, которым разрешено движение по выделенным полосам", – добавил он.
Лидер партии напомнил, что социальное такси – это услуга для бесплатной или льготной перевозки для людей с ограниченными возможностями здоровья, в первую очередь к социально значимым объектам.
Как правило, по словам Миронова, из бюджета оплачивается часть расходов услуг социального такси, а в отдельных случаях возможно и полное возмещение стоимости перевозок.
"В федеральном законодательстве нет термина "социальное такси", а нормативные документы не регламентируют опознавательные признаки таких транспортных средств. Государство не ведет их реестр, аналогичный реестру легковых такси, что создает дополнительные правовые риски", - добавил политик.
Отсутствие упоминания о "социальных такси" в ПДД создает, по его мнению, правовую неопределенность, и приводит это к тому, что водителей штрафуют за нарушение ПДД, если они начинают пользоваться выделенными полосами даже в экстренных случаях.
"Например, везут людей с инвалидностью в больницу или поликлинику, новсе эти проблемы будут решены, если в ПДД ввести понятие "социальное такси", - уточнил Миронов.
 
