Чекунков рассказал россиянам о важных нововведениях в ипотеке
Чекунков рассказал россиянам о важных нововведениях в ипотеке - 24.11.2025, ПРАЙМ
Чекунков рассказал россиянам о важных нововведениях в ипотеке
В первом квартале 2026 года будет представлен законопроект, предусматривающий расширение программ "дальневосточной" и "арктической" ипотеки на вторичное жилье,... | 24.11.2025
2025-11-24T06:00+0300
2025-11-24T06:00+0300
2025-11-24T06:00+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859933329_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_92c297daaced649f79ac699d3e97a07e.jpg
МОСКВА, 24 ноября — ПРАЙМ. В первом квартале 2026 года будет представлен законопроект, предусматривающий расширение программ "дальневосточной" и "арктической" ипотеки на вторичное жилье, сообщил Алексей Чекунков, возглавляющий Минвостокразвития, в интервью rg.ru. "Там, где создаются новые предприятия, цены на квадратный метр очень высокие и не соответствуют качеству жилого фонда. И разумно смягчить для жителей эту нагрузку через механизм "дальневосточной" и "арктической" ипотеки. Мы прорабатываем такие правки в первом квартале 26-го года", — пояснил он. Министр напомнил, что ранее президент России Владимир Путин предложил развитие условий ипотеки для населенных пунктов, где нет активного строительства нового жилья. В начале ноября президент дал поручение правительству внести изменения до 1 декабря в программы дальневосточной и арктической ипотеки. Эти изменения касаются: поддержки семей, где третий или последующий ребенок родился после 1 января 2024 года; возможности покупки вторичного жилья в городах, где на момент отчета не ведется активное строительство многоквартирных домов или строящихся зданий не более двух; а также на всех работников государственных или муниципальных образовательных учреждений в зонах ДФО и Арктики.
