Чекунков рассказал россиянам о важных нововведениях в ипотеке - 24.11.2025
https://1prime.ru/20251124/ipoteka-864852225.html
Чекунков рассказал россиянам о важных нововведениях в ипотеке
2025-11-24T06:00+0300
2025-11-24T06:00+0300
МОСКВА, 24 ноября — ПРАЙМ. В первом квартале 2026 года будет представлен законопроект, предусматривающий расширение программ "дальневосточной" и "арктической" ипотеки на вторичное жилье, сообщил Алексей Чекунков, возглавляющий Минвостокразвития, в интервью rg.ru. "Там, где создаются новые предприятия, цены на квадратный метр очень высокие и не соответствуют качеству жилого фонда. И разумно смягчить для жителей эту нагрузку через механизм "дальневосточной" и "арктической" ипотеки. Мы прорабатываем такие правки в первом квартале 26-го года", — пояснил он. Министр напомнил, что ранее президент России Владимир Путин предложил развитие условий ипотеки для населенных пунктов, где нет активного строительства нового жилья. В начале ноября президент дал поручение правительству внести изменения до 1 декабря в программы дальневосточной и арктической ипотеки. Эти изменения касаются: поддержки семей, где третий или последующий ребенок родился после 1 января 2024 года; возможности покупки вторичного жилья в городах, где на момент отчета не ведется активное строительство многоквартирных домов или строящихся зданий не более двух; а также на всех работников государственных или муниципальных образовательных учреждений в зонах ДФО и Арктики.
06:00 24.11.2025
 
Чекунков рассказал россиянам о важных нововведениях в ипотеке

Чекунков: законопроект о расширении льготной ипотеки представят в начале 2026 года

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкСделки с недвижимостью
Сделки с недвижимостью - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
Сделки с недвижимостью. Архивное фото
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 ноября — ПРАЙМ. В первом квартале 2026 года будет представлен законопроект, предусматривающий расширение программ "дальневосточной" и "арктической" ипотеки на вторичное жилье, сообщил Алексей Чекунков, возглавляющий Минвостокразвития, в интервью rg.ru.
"Там, где создаются новые предприятия, цены на квадратный метр очень высокие и не соответствуют качеству жилого фонда. И разумно смягчить для жителей эту нагрузку через механизм "дальневосточной" и "арктической" ипотеки. Мы прорабатываем такие правки в первом квартале 26-го года", — пояснил он.
Ипотека - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2025
Хуснуллин назвал тревожной ситуацию с ипотекой в России
21 ноября, 17:36
Министр напомнил, что ранее президент России Владимир Путин предложил развитие условий ипотеки для населенных пунктов, где нет активного строительства нового жилья.
В начале ноября президент дал поручение правительству внести изменения до 1 декабря в программы дальневосточной и арктической ипотеки. Эти изменения касаются: поддержки семей, где третий или последующий ребенок родился после 1 января 2024 года; возможности покупки вторичного жилья в городах, где на момент отчета не ведется активное строительство многоквартирных домов или строящихся зданий не более двух; а также на всех работников государственных или муниципальных образовательных учреждений в зонах ДФО и Арктики.
Ипотека - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2025
Рост ипотеки в России будет ближе к верхней границе прогноза, заявили в ЦБ
21 ноября, 16:22
 
Заголовок открываемого материала