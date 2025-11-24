https://1prime.ru/20251124/ipoteka-864852225.html

Чекунков рассказал россиянам о важных нововведениях в ипотеке

Чекунков рассказал россиянам о важных нововведениях в ипотеке - 24.11.2025, ПРАЙМ

Чекунков рассказал россиянам о важных нововведениях в ипотеке

В первом квартале 2026 года будет представлен законопроект, предусматривающий расширение программ "дальневосточной" и "арктической" ипотеки на вторичное жилье,... | 24.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-24T06:00+0300

2025-11-24T06:00+0300

2025-11-24T06:00+0300

недвижимость

бизнес

россия

арктика

алексей чекунков

владимир путин

минвостокразвития

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859933329_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_92c297daaced649f79ac699d3e97a07e.jpg

МОСКВА, 24 ноября — ПРАЙМ. В первом квартале 2026 года будет представлен законопроект, предусматривающий расширение программ "дальневосточной" и "арктической" ипотеки на вторичное жилье, сообщил Алексей Чекунков, возглавляющий Минвостокразвития, в интервью rg.ru. "Там, где создаются новые предприятия, цены на квадратный метр очень высокие и не соответствуют качеству жилого фонда. И разумно смягчить для жителей эту нагрузку через механизм "дальневосточной" и "арктической" ипотеки. Мы прорабатываем такие правки в первом квартале 26-го года", — пояснил он. Министр напомнил, что ранее президент России Владимир Путин предложил развитие условий ипотеки для населенных пунктов, где нет активного строительства нового жилья. В начале ноября президент дал поручение правительству внести изменения до 1 декабря в программы дальневосточной и арктической ипотеки. Эти изменения касаются: поддержки семей, где третий или последующий ребенок родился после 1 января 2024 года; возможности покупки вторичного жилья в городах, где на момент отчета не ведется активное строительство многоквартирных домов или строящихся зданий не более двух; а также на всех работников государственных или муниципальных образовательных учреждений в зонах ДФО и Арктики.

https://1prime.ru/20251121/ipoteka-864801772.html

https://1prime.ru/20251121/tsb-864797153.html

арктика

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, бизнес, россия, арктика, алексей чекунков, владимир путин, минвостокразвития