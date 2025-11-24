https://1prime.ru/20251124/jurist-864850444.html

Юрист рассказала о штрафах работодателю за сорванный отпуск

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Работодателю за сорванный отпуск сотрудника может грозить штраф до 50 тысяч рублей, при этом дополнительно работник может взыскать с него компенсацию морального вреда или дополнительные дни отпуска, рассказала РИА Новости юрист, член союза юристов-блогеров Евгения Сабитова. "Работодателя можно наказать за сорванный отпуск, если он не предоставил отпуск вовремя (по графику), вызвал из отпуска без законных оснований или заставил выйти на работу в период отпуска. Это будет нарушением трудового законодательства", - сообщила собеседница агентства. По словам юриста, при подобном нарушении работник может обратиться с жалобой в трудовую инспекцию, прокуратуру или в суд, например, для взыскания морального вреда и денежной компенсации. "В соответствии со статьей 5.27 КоАП РФ за нарушение трудового законодательства, в том числе порядка предоставления отпуска может быть штраф: для должностных лиц – 1-5 тысяч рублей, для ИП – 1-5 тысяч рублей, для юридического лица – 30-50 тысяч рублей. При этом за повторное нарушение штрафы выше", - рассказала Сабитова. Кроме того, дополнительно работник может через суд взыскать с работодателя компенсацию морального вреда, заработок за дни работы во время отпуска или дополнительные дни отпуска. При этом, как рассказала юрист, в соответствии со статьей 125 ТК РФ работодатель может отзывать работника из отпуска только при его согласии, а часть неиспользованных дней должна быть предоставлена позже по выбору сотрудника. Также не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда. "Для "безопасного" вызова из отпуска работника необходимо получить его письменное согласие, издать приказ о вызове из отпуска, внести изменения в график отпусков и зафиксировать остаток неиспользованных дней", - заключила Сабитова.

