Калмыкия и Санкт-Петербург лидируют по вовлеченности в малый бизнес

Калмыкия и Санкт-Петербург лидируют по вовлеченности в малый бизнес

2025-11-24T00:23+0300

МОСКВА, 24 ноя – ПРАЙМ. Калмыкия и Санкт-Петербург стали лидерами рейтинга регионов по вовлеченности в малый и средний бизнес, замыкают список Ингушетия и Ямало-Ненецкий автономный округ, следует из результатов исследования РИА Новости. РОЛЬ МАЛОГО БИЗНЕСА Успешное функционирование малого и среднего бизнеса - одна из основных составляющих развития экономики. Эти предприятия обеспечивают занятость существенного числа населения, гибко реагируют на изменения в экономике, осуществляют налоговые поступления в бюджет. По данным официальной статистики, доля малого и среднего бизнеса в ВВП России в настоящее время составляет около 22%, в то время как в других развитых странах эта доля существенно выше. Степень развития малого и среднего бизнеса и уровень вовлеченности занятых в этой сфере в разных субъектах РФ зависит от целого ряда факторов, в числе которых социально-экономическая ситуация в регионе, развитие инфраструктуры, состояние рынка труда, доступность заемных средств, платежеспособный спрос на товары и услуги, тарифы на энергоресурсы, особенности административного и правового регулирования в сфере малого бизнеса и другие. Разброс доли малого и среднего бизнеса в ВРП регионов, по последним доступным данным Росстата, довольно значителен и составляет от 2,3% в Ненецком автономном округе до 43,6% в Республике Калмыкия при среднем значении по регионам в 24,9%. Для выявления региональных различий эксперты РИА Новости провели исследование и составили рейтинг регионов по степени вовлеченности населения в малый бизнес. В качестве показателя, по которому проводилось ранжирование регионов, использовалась рассчитанная доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятых в экономике в 2024 году. В целом по стране на долю занятых в сфере малого и среднего бизнеса (МСБ), включая индивидуальных предпринимателей, в 2024 году приходилось 40% от общего числа занятых в экономике, или 29,3 миллиона человек. За три последних года их численность выросла на 14,8 процентных пункта. При этом доля занятых в малом и среднем бизнесе существенно отличается от региона к региону – ее значение изменяется от 63,1% до 10,9%, то есть почти в шесть раз. В ЛИДЕРАХ КАЛМЫКИЯ Лидеры рейтинга - Республика Калмыкия, Санкт-Петербург и Новосибирская область. В каждом из этих регионов на предприятиях МСБ работают более 52% общей численности занятых в экономике региона. В сумме в этих регионах в малом и среднем бизнесе работают 2,7 миллиона человек, что составляет 9,3% от общероссийского уровня занятости в этой сфере. У 20 регионов доля занятых в малом и среднем бизнесе в общем числе занятых в экономике находится в диапазоне от 40% до 50%. В лидирующей группе рейтинга присутствуют регионы с различным уровнем экономического развития. Если в экономически развитых регионах высокая доля населения, занятого в малом бизнесе, стала результатом мультипликативного эффекта от деятельности крупных экономических субъектов, то в регионах, слабых в экономическом отношении, малый бизнес - способ существования значительной доли населения, которое не может найти достойную работу на крупных предприятиях. Последние места рейтинга занимают Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ и Республика Ингушетия, где на долю работников МСБ приходится менее 22% всех занятых в экономике региона. Еще в 14 регионах доля занятых в малом и среднем бизнесе не превышает 30%. ЧИСЛО ЗАНЯТЫХ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ РАСТЕТ За последние три года численность занятых в малом и среднем бизнесе выросла во всех субъектах РФ, за исключением Сахалинской области, где было зафиксировано снижение на 4,5 процентных пункта. Наиболее существенно численность работников предприятий МСБ за три года выросла в Калмыкии, Дагестане и в Чечне. Всего же в 18 регионах рост численности занятых в данной сфере составил более 20 процентных пунктов. Эксперты полагают, что итоги 2025 года по уровню занятости в МСБ, скорее всего, не претерпят радикальных изменений относительно 2024 года. Далее же, начиная с 2026 года, в связи с налоговыми изменениями, возможно снижение активности в сфере малого предпринимательства и сокращения числа занятых. Масштаб этого сокращения пока оценить сложно, но, учитывая степень предполагаемого увеличения фискальной нагрузки на малый бизнес, оно будет значительным, полагают аналитики.

Новости

ru-RU

