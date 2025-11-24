https://1prime.ru/20251124/kevin-864854130.html

Организаторы концерта Кевина Спейси рассказали о его райдере

Организаторы концерта Кевина Спейси рассказали о его райдере - 24.11.2025, ПРАЙМ

Организаторы концерта Кевина Спейси рассказали о его райдере

Райдер американского актера Кевина Спейси - "самый обычный", он включает в себя чай, мед и воду, рассказали РИА Новости организаторы концерта артиста на Кипре. | 24.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-24T07:52+0300

2025-11-24T07:52+0300

2025-11-24T08:10+0300

бизнес

финансы

общество

великобритания

лондон

кипр

sky news

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864854130.jpg?1763961003

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Райдер американского актера Кевина Спейси - "самый обычный", он включает в себя чай, мед и воду, рассказали РИА Новости организаторы концерта артиста на Кипре. "Он очень интеллигентный, трогательный, с прекрасным чувством юмора человек. И райдер у него совершенно обычный - чай, мед, вода. Ничего сверхъестественного", - сказал собеседник агентства. Спейси выступил в Лимассоле с программой Songs & Stories 16 ноября. Концерт позиционировался как мировая премьера музыкального шоу актера. Выступление сопровождалось субтитрами на русском языке. Цены на билеты начинались от 90 и достигали 1250 евро. Самые дорогие билеты включали в себя часовое афтерпати и фотосессию со Спейси. Зал был полон. "Для него для петь - это отдельное удовольствие, и он хотел выступить, несмотря на то, что сейчас сам делает несколько фильмов", - рассказали РИА Новости организаторы. Ранее Спейси сообщал, что находится на грани банкротства из-за многомиллионных долгов за судебные издержки. В интервью газете Telegraph Спейси рассказал, что у него нет дома, живет он в отелях и ездит туда, где есть работа. В мае 2022 года власти Великобритании предъявили Спейси обвинения в сексуальных домогательствах в отношении четырех мужчин, однако в июле 2023 года телеканал Sky News сообщал, что суд присяжных в Лондоне вынес решение об оправдании актера по этому делу. Сам актер заявлял, что "его мир рухнул", когда против него были выдвинуты обвинения в домогательствах: он лишился работы и своей репутации. В мае 2022 года власти Великобритании предъявили актеру обвинения в сексуальных домогательствах в отношении четырех мужчин, однако в июле 2023 года телеканал Sky News сообщал, что суд присяжных в Лондоне вынес решение об оправдании Спейси по этому делу. Сам актер заявлял, что его мир рухнул, когда против него были выдвинуты обвинения в домогательствах: он лишился работы и своей репутации. Газета Telegraph пишет, что несмотря на снятые обвинения двухкратный обладатель премии "Оскар" с 2017 года фактически находится в черном списке кино- и театральной индустрии.

великобритания

лондон

кипр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, общество , великобритания, лондон, кипр, sky news