https://1prime.ru/20251124/kitaj-864852943.html

В КНР выразили готовность сотрудничать с Россией

В КНР выразили готовность сотрудничать с Россией - 24.11.2025, ПРАЙМ

В КНР выразили готовность сотрудничать с Россией

Китай готов сотрудничать с Россией для раскрытия потенциала развития в торговле, инвестициях и энергетике, а также для создания новых драйверов развития в сфере | 24.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-24T06:30+0300

2025-11-24T06:30+0300

2025-11-24T06:39+0300

технологии

экономика

мировая экономика

китай

кнр

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864852943.jpg?1763955599

СИАНЬ(Китай), 24 ноя – ПРАЙМ. Китай готов сотрудничать с Россией для раскрытия потенциала развития в торговле, инвестициях и энергетике, а также для создания новых драйверов развития в сфере искусственного интеллекта и цифровой экономики, заявил в понедельник заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламента КНР), сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Ли Хунчжун. "Китай будет сотрудничать с Россией для постоянной оптимизации механизмов сотрудничества, дальнейшего раскрытия потенциала развития в сфере торговли, инвестиций, транспорта, энергетики, сельского хозяйства и гуманитарных обменов, создания новых драйверов развития в таких областях, как искусственный интеллект и цифровая экономика, а также создания более комфортных условий и благоприятной среды для сотрудничества между малыми и средними предприятиями двух стран", - заявил Ли Хунчжун на VI Российско-Китайском форуме предпринимателей. Он отметил, что "китайская экономика – это огромный океан, и Китай готов делиться возможностями и стремиться к общему развитию со всеми странами мира, включая Россию". Шестой Российско-Китайский форум предпринимателей проходит в китайском городе Сиань 23-25 ноября, темой форума этого года стали "Новые возможности для российско-китайского сотрудничества". Мероприятие, в котором принимают участие около 500 представителей деловых кругов и органов государственной власти, организовано Российско-Китайским Комитетом дружбы, мира и развития (РККДМР) при поддержке Народного правительства провинции Шэньси.

китай

кнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, мировая экономика, китай, кнр