Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В КНР выразили готовность сотрудничать с Россией - 24.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251124/kitaj-864852943.html
В КНР выразили готовность сотрудничать с Россией
В КНР выразили готовность сотрудничать с Россией - 24.11.2025, ПРАЙМ
В КНР выразили готовность сотрудничать с Россией
Китай готов сотрудничать с Россией для раскрытия потенциала развития в торговле, инвестициях и энергетике, а также для создания новых драйверов развития в сфере | 24.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-24T06:30+0300
2025-11-24T06:39+0300
технологии
экономика
мировая экономика
китай
кнр
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864852943.jpg?1763955599
СИАНЬ(Китай), 24 ноя – ПРАЙМ. Китай готов сотрудничать с Россией для раскрытия потенциала развития в торговле, инвестициях и энергетике, а также для создания новых драйверов развития в сфере искусственного интеллекта и цифровой экономики, заявил в понедельник заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламента КНР), сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Ли Хунчжун. "Китай будет сотрудничать с Россией для постоянной оптимизации механизмов сотрудничества, дальнейшего раскрытия потенциала развития в сфере торговли, инвестиций, транспорта, энергетики, сельского хозяйства и гуманитарных обменов, создания новых драйверов развития в таких областях, как искусственный интеллект и цифровая экономика, а также создания более комфортных условий и благоприятной среды для сотрудничества между малыми и средними предприятиями двух стран", - заявил Ли Хунчжун на VI Российско-Китайском форуме предпринимателей. Он отметил, что "китайская экономика – это огромный океан, и Китай готов делиться возможностями и стремиться к общему развитию со всеми странами мира, включая Россию". Шестой Российско-Китайский форум предпринимателей проходит в китайском городе Сиань 23-25 ноября, темой форума этого года стали "Новые возможности для российско-китайского сотрудничества". Мероприятие, в котором принимают участие около 500 представителей деловых кругов и органов государственной власти, организовано Российско-Китайским Комитетом дружбы, мира и развития (РККДМР) при поддержке Народного правительства провинции Шэньси.
китай
кнр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, мировая экономика, китай, кнр
Технологии, Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР
06:30 24.11.2025 (обновлено: 06:39 24.11.2025)
 
В КНР выразили готовность сотрудничать с Россией

Ли Хунчжун: Китай готов сотрудничать с Россией в торговле, инвестициях и энергетике

Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИАНЬ(Китай), 24 ноя – ПРАЙМ. Китай готов сотрудничать с Россией для раскрытия потенциала развития в торговле, инвестициях и энергетике, а также для создания новых драйверов развития в сфере искусственного интеллекта и цифровой экономики, заявил в понедельник заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламента КНР), сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Ли Хунчжун.
"Китай будет сотрудничать с Россией для постоянной оптимизации механизмов сотрудничества, дальнейшего раскрытия потенциала развития в сфере торговли, инвестиций, транспорта, энергетики, сельского хозяйства и гуманитарных обменов, создания новых драйверов развития в таких областях, как искусственный интеллект и цифровая экономика, а также создания более комфортных условий и благоприятной среды для сотрудничества между малыми и средними предприятиями двух стран", - заявил Ли Хунчжун на VI Российско-Китайском форуме предпринимателей.
Он отметил, что "китайская экономика – это огромный океан, и Китай готов делиться возможностями и стремиться к общему развитию со всеми странами мира, включая Россию".
Шестой Российско-Китайский форум предпринимателей проходит в китайском городе Сиань 23-25 ноября, темой форума этого года стали "Новые возможности для российско-китайского сотрудничества". Мероприятие, в котором принимают участие около 500 представителей деловых кругов и органов государственной власти, организовано Российско-Китайским Комитетом дружбы, мира и развития (РККДМР) при поддержке Народного правительства провинции Шэньси.
 
ЭкономикаТехнологииМировая экономикаКИТАЙКНР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала