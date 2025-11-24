https://1prime.ru/20251124/kitay--864856987.html
Титов рассказал о диверсификации структуры экспорта в Китай
Титов рассказал о диверсификации структуры экспорта в Китай - 24.11.2025, ПРАЙМ
Титов рассказал о диверсификации структуры экспорта в Китай
Структура российского экспорта в Китай диверсифицируется, идет стремительный рост интереса к российским товарам потребительского спроса, в частности... | 24.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-24T09:24+0300
2025-11-24T09:24+0300
2025-11-24T09:24+0300
экономика
бизнес
россия
китай
рф
борис титов
tiktok
alibaba
рэц
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859597330_0:1:900:507_1920x0_80_0_0_06f20ed168d7f00d42aef1ff267e5333.jpg
СИАНЬ (Китай), 24 ноя - ПРАЙМ. Структура российского экспорта в Китай диверсифицируется, идет стремительный рост интереса к российским товарам потребительского спроса, в частности сельхозпродукции, заявил специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов. "Мы рады видеть, как диверсифицируется структура нашего экспорта", - сообщил Титов в ходе VI Российско-Китайского форума предпринимателей. Хотя сырьевые товары, по его словам, "по-прежнему составляют значительную его часть, мы наблюдаем стремительный рост интереса в Китае к российским товарам потребительского спроса, в частности, сельхозпродукции". Российский экспортный центр (РЭЦ) активно поддерживает эту тенденцию, заметил он, открыв 14 национальных магазинов Made in Russia на восьми популярных электронных торговых площадках. "Активно растет онлайн-торговля, большие маркетплейсы - TikTok, JD, Alibaba открывают широкие возможности для экспорта, подрастают и специализированные маркетплейсы под эгидой РЭЦ - "Санрайз", КИФА и другие", - отметил Титов. "Несмотря на все объективные сложности, мы видим рост активности китайского бизнеса в России", - подчеркнул сопредседатель РККДМР. Он указал, что развитию связей способствуют новые формы расчетов, в частности, с использованием цифрового юаня, создана платформа Renminbi Digital. Шестой Российско-Китайский форум предпринимателей проходит в китайском городе Сиань 23-25 ноября, темой форума этого года стали "Новые возможности для российско-китайского сотрудничества". Мероприятие, в котором принимают участие около 500 представителей деловых кругов и органов государственной власти, организовано Российско-Китайским комитетом дружбы, мира и развития (РККДМР) при поддержке Народного правительства провинции Шэньси.
https://1prime.ru/20251114/rossiya-864547621.html
китай
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859597330_112:0:788:507_1920x0_80_0_0_72e89598050a83329fb4a9948318e86a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, китай, рф, борис титов, tiktok, alibaba, рэц
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, РФ, Борис Титов, TikTok, Alibaba, РЭЦ
Титов рассказал о диверсификации структуры экспорта в Китай
Титов: структура российского экспорта в Китай диверсифицируется
СИАНЬ (Китай), 24 ноя - ПРАЙМ. Структура российского экспорта в Китай диверсифицируется, идет стремительный рост интереса к российским товарам потребительского спроса, в частности сельхозпродукции, заявил специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов.
"Мы рады видеть, как диверсифицируется структура нашего экспорта", - сообщил Титов
в ходе VI Российско-Китайского форума предпринимателей.
Хотя сырьевые товары, по его словам, "по-прежнему составляют значительную его часть, мы наблюдаем стремительный рост интереса в Китае
к российским товарам потребительского спроса, в частности, сельхозпродукции".
Российский экспортный центр (РЭЦ) активно поддерживает эту тенденцию, заметил он, открыв 14 национальных магазинов Made in Russia на восьми популярных электронных торговых площадках.
"Активно растет онлайн-торговля, большие маркетплейсы - TikTok
, JD, Alibaba
открывают широкие возможности для экспорта, подрастают и специализированные маркетплейсы под эгидой РЭЦ
- "Санрайз", КИФА и другие", - отметил Титов.
"Несмотря на все объективные сложности, мы видим рост активности китайского бизнеса в России", - подчеркнул сопредседатель РККДМР.
Он указал, что развитию связей способствуют новые формы расчетов, в частности, с использованием цифрового юаня, создана платформа Renminbi Digital.
Шестой Российско-Китайский форум предпринимателей проходит в китайском городе Сиань 23-25 ноября, темой форума этого года стали "Новые возможности для российско-китайского сотрудничества". Мероприятие, в котором принимают участие около 500 представителей деловых кругов и органов государственной власти, организовано Российско-Китайским комитетом дружбы, мира и развития (РККДМР) при поддержке Народного правительства провинции Шэньси.
Россия и Китай проведут переговоры по экспорту говядины в КНР