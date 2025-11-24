Титов рассказал о диверсификации структуры экспорта в Китай

https://1prime.ru/20251124/kitay--864856987.html

СИАНЬ (Китай), 24 ноя - ПРАЙМ. Структура российского экспорта в Китай диверсифицируется, идет стремительный рост интереса к российским товарам потребительского спроса, в частности сельхозпродукции, заявил специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов. "Мы рады видеть, как диверсифицируется структура нашего экспорта", - сообщил Титов в ходе VI Российско-Китайского форума предпринимателей. Хотя сырьевые товары, по его словам, "по-прежнему составляют значительную его часть, мы наблюдаем стремительный рост интереса в Китае к российским товарам потребительского спроса, в частности, сельхозпродукции". Российский экспортный центр (РЭЦ) активно поддерживает эту тенденцию, заметил он, открыв 14 национальных магазинов Made in Russia на восьми популярных электронных торговых площадках. "Активно растет онлайн-торговля, большие маркетплейсы - TikTok, JD, Alibaba открывают широкие возможности для экспорта, подрастают и специализированные маркетплейсы под эгидой РЭЦ - "Санрайз", КИФА и другие", - отметил Титов. "Несмотря на все объективные сложности, мы видим рост активности китайского бизнеса в России", - подчеркнул сопредседатель РККДМР. Он указал, что развитию связей способствуют новые формы расчетов, в частности, с использованием цифрового юаня, создана платформа Renminbi Digital. Шестой Российско-Китайский форум предпринимателей проходит в китайском городе Сиань 23-25 ноября, темой форума этого года стали "Новые возможности для российско-китайского сотрудничества". Мероприятие, в котором принимают участие около 500 представителей деловых кругов и органов государственной власти, организовано Российско-Китайским комитетом дружбы, мира и развития (РККДМР) при поддержке Народного правительства провинции Шэньси.

