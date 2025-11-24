https://1prime.ru/20251124/kolychev-864879985.html

Замглавы Минфина рассказал о непростых решениях последних лет

Замглавы Минфина рассказал о непростых решениях последних лет - 24.11.2025, ПРАЙМ

Замглавы Минфина рассказал о непростых решениях последних лет

Расходы федерального бюджета РФ за последние шесть лет выросли с 16,6% до 19,7% ВВП, они направлены, в том числе на укрепление обороны и безопасности страны,... | 24.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-24T16:32+0300

2025-11-24T16:32+0300

2025-11-24T16:32+0300

экономика

финансы

россия

рф

владимир колычев

минфин

фнб

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859567130_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_50d87e1da6a5673646f96c8c5266b02b.jpg

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Расходы федерального бюджета РФ за последние шесть лет выросли с 16,6% до 19,7% ВВП, они направлены, в том числе на укрепление обороны и безопасности страны, новые программы социальной поддержки и нацпроекты, это потребовало принимать непростые решения в бюджетно-налоговой политике, сообщил замминистра финансов РФ Владимир Колычев. "Что произошло в этом плане за последние шесть лет. С одной стороны, размер расходных обязательств вырос у государства, у федерального бюджета конкретно и у бюджетной системы в целом. Если в 2019 году расходы бюджета составляли 16,6%, в 2025 году - это уже 19,7% ВВП... Это и укрепление обороны и безопасности страны, это и программы социальной поддержки новые, и нацпроекты, и другие по реализации наццелей", - сказал Колычев на межфракционной конференции "Приоритеты социально-экономического развития России". Как отметил замминистра, с другой стороны, произошло сокращение доходной базы. "Доходы федерального бюджета с 2019 года сократились более чем на 1 процентный пункт ВВП, с 18,4% до 17,1%. Это в основном нефтегазовые доходы, а ненефтегазовые доходы были более-менее стабильны на одном уровне. И вот этот разрыв увеличился за эти шесть лет", - заявил он. "И в таких условиях были задействованы все резервы системы госфинансов: и нефтегазовые доходы использовались, и ФНБ, и свободные остатки, государственные заимствования были наращены, и меры по мобилизации доходов, которые не затрагивали базовые условия налогообложения", - добавил замминистра. В значительной степени к этому году по сути такие резервы государственных финансов были исчерпаны, отметил Колычев. "При этом важно понимать, что задействование этих резервов в любом случае с точки зрения экономики не сбалансированное решение. Они влекут увеличение структурного дефицита, что оказывает влияние понятное на монетарное и инфляционный процесс", - сказал он. Колычев отметил, что были приняты более сбалансированные, долгосрочные решения о некоторой настройке базовых налоговых условий. "Это и налог на прибыль, и НДС, в части НДФЛ вводятся фискальные меры, направленные на содействие обелению экономики... Дополнительные доходы федерального бюджета от этих мер составляют чуть больше 2,2% ВВП в год. Это с учетом постепенного сокращения финансовых потребностей по обеспечению обороноспособности обеспечивает сбалансированный бюджет", - сказал он. "Конечно, все эти решения в бюджетно-налоговой политике последних лет нельзя назвать простыми. Но они позволяют укрепить устойчивость госфинансов, а это и есть ответственный подход государственный", - заключил Колычев. Дефицит федерального бюджета России в январе-октябре 2025 года составил 4,19 триллиона рублей, или 1,9% ВВП, сообщил ранее Минфин РФ. По предварительной оценке министерства, доходы федерального бюджета в январе-октябре 2025 года составили 29,924 триллиона рублей, что на 0,8% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2024 года. Объем расходов федерального бюджета по итогам января-октября 2025 года, по предварительной оценке, составил 34,113 триллиона рублей (+15,4% к аналогичному периоду предыдущего года). Нефтегазовые доходы составили 7,498 триллиона рублей, что меньше показателей аналогичного периода предыдущего года на 21,4%, преимущественно вследствие снижения средней цены на нефть. При этом ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 22,425 триллиона рублей (+11,3% к тому же периоду прошлого года), сообщал ранее Минфин.

https://1prime.ru/20251121/tsb-864804997.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, рф, владимир колычев, минфин, фнб