Ли Цян призвал G20 решительно отстаивать принципы свободной торговли
ПЕКИН, 24 ноя - ПРАЙМ. "Группа двадцати" должна решительно отстаивать принципы свободной торговли, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян в своей речи на 20-м саммите G20.
Ли Цян в своем выступлении на саммите в Йоханнесбурге подчеркнул, что на фоне медленного восстановления мировой экономики, страны G20 должны отстаивать принципы солидарности и взаимопомощи.
"Группа двадцати" должна решительно отстаивать свободную торговлю и строить открытую мировую экономику", - приводит слова Ли Цяна в понедельник официальный сайт МИД КНР.
Он отметил, что только открытое экономическое сотрудничество может привести к взаимной выгоде и обоюдному выигрышу. По словам Ли Цяна, Китай готов укреплять стратегическое взаимодействие и координацию макроэкономической политики со всеми сторонами для консолидации и расширения базы общих интересов.
