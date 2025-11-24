Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ли Цян призвал G20 решительно отстаивать принципы свободной торговли - 24.11.2025
Ли Цян призвал G20 решительно отстаивать принципы свободной торговли
"Группа двадцати" должна решительно отстаивать принципы свободной торговли, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян в своей речи на 20-м саммите G20. | 24.11.2025
ПЕКИН, 24 ноя - ПРАЙМ. "Группа двадцати" должна решительно отстаивать принципы свободной торговли, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян в своей речи на 20-м саммите G20. Ли Цян в своем выступлении на саммите в Йоханнесбурге подчеркнул, что на фоне медленного восстановления мировой экономики, страны G20 должны отстаивать принципы солидарности и взаимопомощи. "Группа двадцати" должна решительно отстаивать свободную торговлю и строить открытую мировую экономику", - приводит слова Ли Цяна в понедельник официальный сайт МИД КНР. Он отметил, что только открытое экономическое сотрудничество может привести к взаимной выгоде и обоюдному выигрышу. По словам Ли Цяна, Китай готов укреплять стратегическое взаимодействие и координацию макроэкономической политики со всеми сторонами для консолидации и расширения базы общих интересов.
мировая экономика, китай, кнр, госсовет, мид китая, мид кнр
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, Госсовет, МИД Китая, МИД КНР
07:25 24.11.2025
 
Ли Цян призвал G20 решительно отстаивать принципы свободной торговли

Премьер Госсовета КНР Ли Цян: G20 должна решительно отстаивать принципы свободной торговли

ПЕКИН, 24 ноя - ПРАЙМ. "Группа двадцати" должна решительно отстаивать принципы свободной торговли, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян в своей речи на 20-м саммите G20.
Ли Цян в своем выступлении на саммите в Йоханнесбурге подчеркнул, что на фоне медленного восстановления мировой экономики, страны G20 должны отстаивать принципы солидарности и взаимопомощи.
"Группа двадцати" должна решительно отстаивать свободную торговлю и строить открытую мировую экономику", - приводит слова Ли Цяна в понедельник официальный сайт МИД КНР.
Он отметил, что только открытое экономическое сотрудничество может привести к взаимной выгоде и обоюдному выигрышу. По словам Ли Цяна, Китай готов укреплять стратегическое взаимодействие и координацию макроэкономической политики со всеми сторонами для консолидации и расширения базы общих интересов.
 
