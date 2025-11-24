https://1prime.ru/20251124/li-864853358.html

Ли Цян призвал G20 решительно отстаивать принципы свободной торговли

2025-11-24T07:25+0300

ПЕКИН, 24 ноя - ПРАЙМ. "Группа двадцати" должна решительно отстаивать принципы свободной торговли, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян в своей речи на 20-м саммите G20. Ли Цян в своем выступлении на саммите в Йоханнесбурге подчеркнул, что на фоне медленного восстановления мировой экономики, страны G20 должны отстаивать принципы солидарности и взаимопомощи. "Группа двадцати" должна решительно отстаивать свободную торговлю и строить открытую мировую экономику", - приводит слова Ли Цяна в понедельник официальный сайт МИД КНР. Он отметил, что только открытое экономическое сотрудничество может привести к взаимной выгоде и обоюдному выигрышу. По словам Ли Цяна, Китай готов укреплять стратегическое взаимодействие и координацию макроэкономической политики со всеми сторонами для консолидации и расширения базы общих интересов.

