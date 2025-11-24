https://1prime.ru/20251124/makron-864890993.html

"Впечатлить Путина". На Западе оценили идею Макрона

Пользователи сайта Le Figaro выразили недовольство по поводу планов по введению на этой неделе добровольной военной службы во Франции.

2025-11-24T20:41+0300

2025-11-24T20:41+0300

2025-11-24T20:42+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042158_0:318:947:851_1920x0_80_0_0_55a07c7da4e5bb30bb2582f78b5ed37f.jpg

МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Пользователи сайта Le Figaro выразили недовольство по поводу планов по введению на этой неделе добровольной военной службы во Франции. "Они в итоге окажутся на Украине, чтобы их там поубивали. Идея понятна", — написал пользователь."Это будут кандидаты на роль солдат, которые отправятся умирать за Украину?" — задался вопросом комментатор."Очередная тема недели, чтобы развлечь хвастуна из Елисейского дворца (президента Франции Эммануэля Макрона — прим.ред.). Через неделю он перейдет к другому сюжету, и все будет забыто. Кроме того, он что, верит, что с этой военной службой за гроши он сможет впечатлить Путина? Вот уж действительно забавный парень", — отметил читатель."Он готовится воевать с Россией! Он хочет этого!" — заключили пользователи.В октябре пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщила, что Франция намерена ввести на территорию Украины около двух тысяч военнослужащих. Согласно сообщению, эти войска уже дислоцированы в приграничных с Украиной районах Польши, где проходят боевую подготовку. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти сведения вызывающими тревогу. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что размещение войск государств-членов НАТО на территории Украины является неприемлемым и может привести к серьезной эскалации конфликта. Москва расценивает заявления о возможной отправке контингента как провокацию, способную разжечь дальнейшие боевые действия.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

2025

