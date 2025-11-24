Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Набиуллина предложила новые меры против маркетплейсов - 24.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251124/marketpleysy-864859239.html
СМИ: Набиуллина предложила новые меры против маркетплейсов
СМИ: Набиуллина предложила новые меры против маркетплейсов - 24.11.2025, ПРАЙМ
СМИ: Набиуллина предложила новые меры против маркетплейсов
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина направила запрос в Министерство экономического развития с предложением ограничить маркетплейсы в реализации собственных... | 24.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-24T10:21+0300
2025-11-24T10:21+0300
финансы
банки
эльвира набиуллина
вячеслав володин
wildberries
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/10/856733814_0:430:2047:1581_1920x0_80_0_0_174c0bdec980159e9a1c14941343fc20.jpg
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина направила запрос в Министерство экономического развития с предложением ограничить маркетплейсы в реализации собственных финансовых продуктов, сообщает "Коммерсантъ"."Центробанк поддержал крупнейшие банки в споре с маркетплейсами из-за скидок, предоставляемых интернет-площадками покупателям через свои дочерние финансовые учреждения", — говорится в публикации.В публикации "Ъ" указано на письмо от Набиуллиной, в котором содержится инициатива запретить онлайн-платформам изменять цены в зависимости от способа оплаты. Она также предлагает подключить Федеральную антимонопольную службу для дополнительного надзора за данным процессом.Кроме того, глава ЦБ считает необходимым запретить продажу финансовых продуктов, связанных с дочерними банками на маркетплейсах, так как они, по её мнению, обладают неконкурентными преимуществами по сравнению с другими участниками рынка.В ноябре ведущие финансовые организации обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой обязать платформы установить единые цены на товары, независимо от способа оплаты, и запретить прямые скидки, акции и бонусы. В письме подчеркивалось, что такие меры помогут уравнять условия для конкуренции и способствуют переходу от "ценовой войны" к устойчивому развитию электронной торговли.Между тем, основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что прекращение предоставления скидок при оплате товаров картами аффилированных банков на маркетплейсах может привести к ускорению инфляции.
https://1prime.ru/20251121/marketpleysy-864788872.html
https://1prime.ru/20251121/marketpleysy-864784045.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/10/856733814_0:111:2047:1646_1920x0_80_0_0_72369d53cf740e20f2c1fe11f1fbc655.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, эльвира набиуллина, вячеслав володин, wildberries, госдума
Финансы, Банки, Эльвира Набиуллина, Вячеслав Володин, Wildberries, Госдума
10:21 24.11.2025
 
СМИ: Набиуллина предложила новые меры против маркетплейсов

"Ъ": ЦБ предложил ограничить банковские продукты маркетплейсов

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина направила запрос в Министерство экономического развития с предложением ограничить маркетплейсы в реализации собственных финансовых продуктов, сообщает "Коммерсантъ".
"Центробанк поддержал крупнейшие банки в споре с маркетплейсами из-за скидок, предоставляемых интернет-площадками покупателям через свои дочерние финансовые учреждения", — говорится в публикации.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2025
Силуанов: продавцы маркетплейсов не полностью соблюдают законодательство
21 ноября, 11:53
В публикации "Ъ" указано на письмо от Набиуллиной, в котором содержится инициатива запретить онлайн-платформам изменять цены в зависимости от способа оплаты. Она также предлагает подключить Федеральную антимонопольную службу для дополнительного надзора за данным процессом.
Кроме того, глава ЦБ считает необходимым запретить продажу финансовых продуктов, связанных с дочерними банками на маркетплейсах, так как они, по её мнению, обладают неконкурентными преимуществами по сравнению с другими участниками рынка.
В ноябре ведущие финансовые организации обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой обязать платформы установить единые цены на товары, независимо от способа оплаты, и запретить прямые скидки, акции и бонусы. В письме подчеркивалось, что такие меры помогут уравнять условия для конкуренции и способствуют переходу от "ценовой войны" к устойчивому развитию электронной торговли.
Между тем, основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что прекращение предоставления скидок при оплате товаров картами аффилированных банков на маркетплейсах может привести к ускорению инфляции.
Основатель Wildberries Татьяна Ким - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2025
Основатель Wildberries призвала банки играть с маркетплейсами по-честному
21 ноября, 09:21
 
ФинансыБанкиЭльвира НабиуллинаВячеслав ВолодинWildberriesГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала