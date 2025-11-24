https://1prime.ru/20251124/marketpleysy-864859239.html

СМИ: Набиуллина предложила новые меры против маркетплейсов

СМИ: Набиуллина предложила новые меры против маркетплейсов - 24.11.2025, ПРАЙМ

СМИ: Набиуллина предложила новые меры против маркетплейсов

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина направила запрос в Министерство экономического развития с предложением ограничить маркетплейсы в реализации собственных... | 24.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-24T10:21+0300

2025-11-24T10:21+0300

2025-11-24T10:21+0300

финансы

банки

эльвира набиуллина

вячеслав володин

wildberries

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/10/856733814_0:430:2047:1581_1920x0_80_0_0_174c0bdec980159e9a1c14941343fc20.jpg

МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина направила запрос в Министерство экономического развития с предложением ограничить маркетплейсы в реализации собственных финансовых продуктов, сообщает "Коммерсантъ"."Центробанк поддержал крупнейшие банки в споре с маркетплейсами из-за скидок, предоставляемых интернет-площадками покупателям через свои дочерние финансовые учреждения", — говорится в публикации.В публикации "Ъ" указано на письмо от Набиуллиной, в котором содержится инициатива запретить онлайн-платформам изменять цены в зависимости от способа оплаты. Она также предлагает подключить Федеральную антимонопольную службу для дополнительного надзора за данным процессом.Кроме того, глава ЦБ считает необходимым запретить продажу финансовых продуктов, связанных с дочерними банками на маркетплейсах, так как они, по её мнению, обладают неконкурентными преимуществами по сравнению с другими участниками рынка.В ноябре ведущие финансовые организации обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой обязать платформы установить единые цены на товары, независимо от способа оплаты, и запретить прямые скидки, акции и бонусы. В письме подчеркивалось, что такие меры помогут уравнять условия для конкуренции и способствуют переходу от "ценовой войны" к устойчивому развитию электронной торговли.Между тем, основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что прекращение предоставления скидок при оплате товаров картами аффилированных банков на маркетплейсах может привести к ускорению инфляции.

https://1prime.ru/20251121/marketpleysy-864788872.html

https://1prime.ru/20251121/marketpleysy-864784045.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, эльвира набиуллина, вячеслав володин, wildberries, госдума