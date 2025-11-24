СМИ: Набиуллина предложила новые меры против маркетплейсов
"Ъ": ЦБ предложил ограничить банковские продукты маркетплейсов
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина направила запрос в Министерство экономического развития с предложением ограничить маркетплейсы в реализации собственных финансовых продуктов, сообщает "Коммерсантъ".
"Центробанк поддержал крупнейшие банки в споре с маркетплейсами из-за скидок, предоставляемых интернет-площадками покупателям через свои дочерние финансовые учреждения", — говорится в публикации.
В публикации "Ъ" указано на письмо от Набиуллиной, в котором содержится инициатива запретить онлайн-платформам изменять цены в зависимости от способа оплаты. Она также предлагает подключить Федеральную антимонопольную службу для дополнительного надзора за данным процессом.
Кроме того, глава ЦБ считает необходимым запретить продажу финансовых продуктов, связанных с дочерними банками на маркетплейсах, так как они, по её мнению, обладают неконкурентными преимуществами по сравнению с другими участниками рынка.
В ноябре ведущие финансовые организации обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой обязать платформы установить единые цены на товары, независимо от способа оплаты, и запретить прямые скидки, акции и бонусы. В письме подчеркивалось, что такие меры помогут уравнять условия для конкуренции и способствуют переходу от "ценовой войны" к устойчивому развитию электронной торговли.
Между тем, основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что прекращение предоставления скидок при оплате товаров картами аффилированных банков на маркетплейсах может привести к ускорению инфляции.