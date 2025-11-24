https://1prime.ru/20251124/med--864857172.html

Медь стабильна в начале новой недели

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Стоимость меди стабильна в понедельник утром, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.18 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex слабо снижался - на 0,03%, до 5,0135 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,36%, до 10 777,5 доллара, алюминия - снижалась на 1%, до 2 786 долларов, стоимость цинка - опустилась на 0,9%, до 2 989 долларов. Инвесторы оценивают возможные решения Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно величины учетной ставки. По данным CME Group, большинство экспертов (51,4%) ждут снижения учетной ставки регулятора до уровня в 3,5-3,75% годовых по итогам декабрьского заседания, остальные - сохранения на уровне 3,75-4%. Величина учетной ставки ФРС США может оказывать влияние на курс доллара, который регулирует спрос на медь со стороны держателей других иностранных валют.

