Медь стабильна в начале новой недели - 24.11.2025
Медь стабильна в начале новой недели
Стоимость меди стабильна в понедельник утром, свидетельствуют данные торгов. | 24.11.2025
2025-11-24T09:25+0300
2025-11-24T09:25+0300
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Стоимость меди стабильна в понедельник утром, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.18 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex слабо снижался - на 0,03%, до 5,0135 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,36%, до 10 777,5 доллара, алюминия - снижалась на 1%, до 2 786 долларов, стоимость цинка - опустилась на 0,9%, до 2 989 долларов. Инвесторы оценивают возможные решения Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно величины учетной ставки. По данным CME Group, большинство экспертов (51,4%) ждут снижения учетной ставки регулятора до уровня в 3,5-3,75% годовых по итогам декабрьского заседания, остальные - сохранения на уровне 3,75-4%. Величина учетной ставки ФРС США может оказывать влияние на курс доллара, который регулирует спрос на медь со стороны держателей других иностранных валют.
09:25 24.11.2025
 
Медь стабильна в начале новой недели

Стоимость меди стабильна в понедельник утром

CC BY-SA 4.0 / Didier Descouens / Cuivre Michigan/cropped image/Кристаллы природной меди
Кристаллы природной меди - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
Кристаллы природной меди. Архивное фото
CC BY-SA 4.0 / Didier Descouens / Cuivre Michigan/cropped image/
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Стоимость меди стабильна в понедельник утром, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.18 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex слабо снижался - на 0,03%, до 5,0135 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,36%, до 10 777,5 доллара, алюминия - снижалась на 1%, до 2 786 долларов, стоимость цинка - опустилась на 0,9%, до 2 989 долларов.
Инвесторы оценивают возможные решения Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно величины учетной ставки. По данным CME Group, большинство экспертов (51,4%) ждут снижения учетной ставки регулятора до уровня в 3,5-3,75% годовых по итогам декабрьского заседания, остальные - сохранения на уровне 3,75-4%.
Величина учетной ставки ФРС США может оказывать влияние на курс доллара, который регулирует спрос на медь со стороны держателей других иностранных валют.
Металлургический комбинат - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2025
Мировое производство рафинированной меди выросло в 2025 году
21 ноября, 23:21
 
